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Lettere & Opinioni
08/06/2026 15:45:00

Marsala: "La mia esperienza indimenticabile alla Scuola dell'Infanzia Baccelli"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780927257-0-marsala-la-mia-esperienza-indimenticabile-alla-scuola-dell-infanzia-baccelli.jpg

Gentile redazione di TP24,

voglio condividere la mia esperienza, indimenticabile, come tutor della Scuola dell'Infanzia Sport e Salute. Mi chiamo Giada Laura Rallo e desidero condividere la mia grande soddisfazione per aver avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di tutor nel progetto Scuola dell'Infanzia Sport e Salute presso l'Istituto Baccelli.

È stata un'esperienza straordinaria che porterò sempre nel cuore. Fin dal primo giorno ho trovato un ambiente accogliente, ricco di entusiasmo, professionalità e collaborazione. Gli insegnanti mi hanno accolto con grande disponibilità, dimostrando passione per il loro lavoro e una sincera attenzione verso la crescita dei bambini.

Lavorare insieme ai piccoli alunni è stato un vero privilegio. Attraverso il gioco, il movimento e le attività sportive, ho avuto la possibilità di osservare il loro entusiasmo, la loro spontaneità e la loro voglia di imparare. Ogni sorriso, ogni progresso e ogni momento condiviso hanno reso questo percorso speciale e significativo.

Lo sport rappresenta uno strumento educativo fondamentale: insegna il rispetto delle regole, la collaborazione, l'inclusione e la fiducia in sé stessi. Vedere i bambini partecipare con gioia alle attività proposte è stata per me una grande soddisfazione sia dal punto di vista professionale che umano.

 

 

Desidero ringraziare sentitamente tutto il personale dell'Istituto Baccelli, gli insegnanti e le famiglie per il supporto e la collaborazione dimostrati durante questo percorso. Un ringraziamento speciale va soprattutto ai bambini, che con la loro energia, la loro dolcezza e la loro genuinità hanno reso ogni giornata unica e indimenticabile.

Conservo nel cuore il ricordo di questa meravigliosa esperienza e spero che progetti come questo possano continuare a offrire ai più piccoli occasioni di crescita, benessere e condivisione attraverso lo sport.

 

Dottoressa Giada Laura Rallo









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