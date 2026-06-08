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Cronaca

» Incidenti
08/06/2026 16:20:00

Santa Ninfa: provoca un incidente con danni e feriti e fugge via

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/santa-ninfa-provoca-un-incidente-con-danni-e-feriti-e-fugge-via-450.jpg

Causa un grave incidente stradale  lungo la Strada Provinciale in direzione Santa Ninfa, ci sono feriti e l'uomo alla guida dell'auto fugge senza dare soccorso. Secondo quanto riferito da una delle persone coinvolte, intorno alle 3:45 un veicolo ha urtato violentemente una Dacia Sandero, provocando danni al mezzo.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità competenti. Il conducente del veicolo responsabile, si è allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi.

 

Nello schianto alcune persone sono rimaste ferite, alcune delle quali hanno riportato lesioni di una certa entità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'automobilista fuggito si trova a bordo di un SUV che presenta danni evidenti sulla fiancata lato guida. Le indagini sono in corso per individuare il responsabile e ricostruire con precisione quanto accaduto.

 

"Chiunque abbia visto qualcosa, abbia una dashcam, delle telecamere di sorveglianza nella zona o informazioni utili, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine. Ogni dettaglio può essere fondamentale per identificare il responsabile", l'appello di una delle persone coinvolte nell'incidente. 

 

 

 









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