Santa Ninfa: provoca un incidente con danni e feriti e fugge via

08/06/2026 16:20:00

Causa un grave incidente stradale lungo la Strada Provinciale in direzione Santa Ninfa, ci sono feriti e l'uomo alla guida dell'auto fugge senza dare soccorso. Secondo quanto riferito da una delle persone coinvolte, intorno alle 3:45 un veicolo ha urtato violentemente una Dacia Sandero, provocando danni al mezzo.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità competenti. Il conducente del veicolo responsabile, si è allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi.

Nello schianto alcune persone sono rimaste ferite, alcune delle quali hanno riportato lesioni di una certa entità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'automobilista fuggito si trova a bordo di un SUV che presenta danni evidenti sulla fiancata lato guida. Le indagini sono in corso per individuare il responsabile e ricostruire con precisione quanto accaduto.

"Chiunque abbia visto qualcosa, abbia una dashcam, delle telecamere di sorveglianza nella zona o informazioni utili, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine. Ogni dettaglio può essere fondamentale per identificare il responsabile", l'appello di una delle persone coinvolte nell'incidente.



