Nuova tragedia nel Mediterraneo, recuperati i corpi di dieci persone

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...
La manutenzione dell’auto non è una questione romantica. È pratica, concreta, a volte noiosa. Eppure è lì che si decide se la tua macchina ti accompagnerà per anni oppure ti lascerà...
Un’imbarcazione con a bordo una sessantina di persone migranti si è ribaltata circa 45 miglia nautiche (un’ottantina di chilometri) a sud-est di Malta: la Guardia costiera italiana, intervenuta con una motovedetta su richiesta delle autorità maltesi, ha detto di aver recuperato i corpi di dieci persone morte.
Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera l’imbarcazione era partita dalla Libia, e un peschereccio che navigava in zona avrebbe soccorso altre 48 persone. Non è chiaro se ci siano dispersi e quanti siano: le ricerche stanno andando avanti.
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