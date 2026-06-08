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Cronaca

» Immigrazione
08/06/2026 07:49:00

Nuova tragedia nel Mediterraneo, recuperati i corpi di dieci persone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/nuova-tragedia-nel-mediterraneo-recuperati-i-corpi-di-dieci-persone-450.jpg

Un’imbarcazione con a bordo una sessantina di persone migranti si è ribaltata circa 45 miglia nautiche (un’ottantina di chilometri) a sud-est di Malta: la Guardia costiera italiana, intervenuta con una motovedetta su richiesta delle autorità maltesi, ha detto di aver recuperato i corpi di dieci persone morte. 

 

Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera l’imbarcazione era partita dalla Libia, e un peschereccio che navigava in zona avrebbe soccorso altre 48 persone. Non è chiaro se ci siano dispersi e quanti siano: le ricerche stanno andando avanti.









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