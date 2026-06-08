Agrigento, disfatta del centrodestra: Michele Sodano è il nuovo sindaco

08/06/2026 17:38:00

Agrigento cambia pagina. E lo fa con un risultato pesantissimo, di quelli che non si archiviano come semplice voto amministrativo. Michele Sodano è il nuovo sindaco della città dei Templi. Lo scrutinio non è ancora concluso, ma il vantaggio è ormai netto: con 32 sezioni definitive su 57, il candidato di Controcorrente e del campo largo è al 72,27%, con quasi 12 mila voti e circa 7 mila preferenze di vantaggio su Dino Alonge.

Una vittoria larga, larghissima. E una sconfitta durissima per il centrodestra, che al primo turno si era presentato con liste forti e numeri importanti, ma che al ballottaggio si è sciolto come sale al sole. Agrigento, capitale italiana della cultura, manda un segnale politico chiaro alla Sicilia.

La festa dopo la cautela

Per lunghi minuti, nel comitato elettorale di viale della Vittoria, ha dominato la prudenza. Sodano, Ismaele La Vardera e gli staff sono rimasti chiusi in una stanza. Nessuna dichiarazione, nessun brindisi anticipato. Solo attesa, telefoni, dati dalle sezioni e quella cautela che in politica non guasta mai, anche quando i numeri parlano già.

Poi la festa è esplosa.

“Siamo una comunità politica che vuole guidare Agrigento verso una nuova primavera. Il ringraziamento anche ai nostri competitors, con cui ci siamo sfidati in questa campagna elettorale”, ha detto Sodano.

La Vardera in lacrime: “Miracolo politico”

Accanto a lui Ismaele La Vardera, in lacrime. Per lui una giornata doppia: vittoria politica e compleanno.

“Grazie agli agrigentini abbiamo fatto un miracolo politico”, ha detto. “Un miracolo fondato su tre pilastri: l’unione d’intenti, la credibilità del progetto e il candidato giusto per guidare questa città”.

Poi il messaggio politico, quello che guarda oltre Agrigento: “Come è accaduto ad Agrigento può accadere in Sicilia, mandando a casa il governo Schifani”.

Alonge sconfitto, gelo nel centrodestra

Tutt’altro clima al comitato di Dino Alonge, al Villaggio Mosè. Il candidato del centrodestra, durante parte dello spoglio, aveva scelto di fare un giro in moto. Poi il ritorno, per prendere atto della sconfitta.

Ad ammettere il risultato è stato Roberto Di Mauro, unico parlamentare presente: “La battaglia non è andata bene al primo turno per ragioni diverse e quindi al secondo turno bisognava soltanto impegnarsi e spiegare il progetto alle persone. Un risultato che, percentuale in più o in meno, non meraviglia”.

Una sconfitta che pesa su tutta la Regione

Il dato politico è evidente. Il centrodestra perde Agrigento nonostante il peso delle liste e degli apparati. Sodano, già avanti al primo turno con il 39,1% contro il 34,8% di Alonge, al ballottaggio allarga enormemente il distacco.

È una vittoria del campo largo, certo. Ma è soprattutto la fotografia di un centrodestra siciliano in affanno, diviso, appesantito dalle sue stesse correnti. Ad Agrigento la somma dei simboli non è diventata consenso. E quando succede, di solito, qualcuno comincia a fare i conti. Anche a Palermo.



