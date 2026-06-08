 Raccolta differenziata a Mazara: "stretta" sui controlli in vista della stagione estiva

08/06/2026 13:05:00

In vista dell’approssimarsi della stagione estiva e del conseguente previsto incremento della produzione dei rifiuti legato ai normali flussi turistici, l’Ufficio Ambiente del Comune di Mazara del Vallo informa la cittadinanza – utenze domestiche e attività non domestiche – di alcune importanti disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti urbani.

A fronte dell’aumento stagionale dei quantitativi di rifiuto e della contestuale impossibilità di conferire maggiori quantitativi di rifiuti indifferenziati presso le piattaforme di trattamento e recupero, nonché nell’ottica di un miglioramento del decoro urbano delle periferie e delle zone balneari, non saranno più ritirati i rifiuti esposti dalle utenze domestiche e non domestiche che presentino elevate percentuali di materiale estraneo rispetto alla frazione merceologica prevista dal calendario di raccolta.

In particolare, qualora l’operatore ecologico riscontri la presenza di rifiuto non correttamente differenziato:

• il rifiuto non verrà ritirato e resterà nella disponibilità dell’utenza che lo ha esposto;

• la mancata corretta differenziazione sarà segnalata alla Polizia Municipale, che procederà alla verifica del rifiuto;

• nei casi accertati si procederà all’elevazione della sanzione prevista dai regolamenti e dalle ordinanze comunali vigenti.

Al fine di contrastare e reprimere ogni forma di illecito ambientale, l’Amministrazione comunale rende altresì noto che sono stati implementati i sistemi di videosorveglianza nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dai conferimenti irregolari. Le immagini registrate saranno utilizzate dagli organi competenti per l’accertamento delle violazioni e per l’individuazione dei responsabili, sia nei casi di abbandono incontrollato dei rifiuti sia nelle ipotesi di conferimento non conforme alle disposizioni previste dal servizio di raccolta differenziata.

Conferimenti aggiuntivi per le utenze non domestiche. Le utenze non domestiche che dovessero produrre quantitativi di rifiuti differenziati superiori alla capienza dei carrellati forniti dal Comune e che, pertanto, abbiano la necessità di effettuare conferimenti in giornate diverse da quelle previste dal calendario di raccolta, potranno conferire tali rifiuti in tutti i giorni feriali presso le isole ecologiche distribuite nel territorio comunale (Mazara Due e via Impastato) e presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Marsala.

Presso tali strutture potranno essere conferite esclusivamente le frazioni di carta e cartone, vetro, plastica e metalli, purché correttamente differenziate, indumenti dismessi (punti Mazara Due e via Impastato), sfalci da potatura in piccole quantità (solo Eco Punto Mazara Due), oli esausti (punti Mazara Due e via Impastato), Raee (solo CCR via Marsala). Restano esclusi il rifiuto organico e il secco residuo (indifferenziato), che dovranno essere conferiti esclusivamente secondo le modalità e nei giorni previsti dal calendario di raccolta.

Il Ccr di via Marsala e gli Eco Punti di Mazara Due e via Impastato sono aperti dal lunedì al sabato: (CCR dalle ore 7,30 alle ore 12,30 - Mazara Due dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - Via Impastato dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19).

L’Amministrazione comunale invita pertanto tutta la cittadinanza, residenti e operatori delle attività commerciali e turistiche, a effettuare la corretta separazione dei rifiuti secondo le frazioni e le giornate indicate nel calendario di raccolta, ed a evitare ogni fenomeno di abbandono di rifiuti lungo le strade e nelle aree pubbliche.

La collaborazione di ciascuno è determinante per garantire il decoro della città, la tutela dell’ambiente e il corretto funzionamento del servizio di igiene urbana, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica.

Per informazioni sul calendario di raccolta e sulle corrette modalità di conferimento è possibile rivolgersi al numero telefonico 3452910787.



