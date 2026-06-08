Mazara, collaudata la nuova condotta idrica nel quartiere San Francesco

08/06/2026 02:00:00

Collaudata con esito positivo la nuova rete idrica realizzata nel quartiere San Francesco a Mazara del Vallo, con interventi che interessano in particolare Via Bambino, Piazza San Francesco e i vicoli limitrofi. A comunicarlo sono il dirigente del settore tecnico, ing. Irene Licari, e il funzionario responsabile del Servizio idrico integrato, ing. Piero Passalacqua, attraverso un avviso rivolto alla cittadinanza.

L’opera, finalizzata al miglioramento dell’efficienza della rete e alla riduzione dei disservizi idrici, rappresenta – si sottolinea nella nota – un passaggio significativo verso una gestione più stabile e moderna del servizio per i residenti della zona.

Con lo stesso provvedimento, il Comune invita i proprietari e gli utenti delle abitazioni interessate a presentare quanto prima la richiesta di rifacimento della presa idrica, necessaria per l’allacciamento alla nuova condotta.

L’amministrazione precisa inoltre che, trascorsi 30 giorni, sarà interrotto il servizio di rifornimento idrico tramite autobotti nelle strade coinvolte, considerata ormai pienamente operativa la nuova infrastruttura.

Per informazioni, assistenza e modulistica, i cittadini possono rivolgersi al Servizio Idrico Integrato del Comune di Mazara del Vallo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13), al numero 0923 671544.

L’amministrazione comunale ha infine ringraziato i residenti per la collaborazione e la pazienza durante l’esecuzione dei lavori, ribadendo l’impegno nel potenziamento delle infrastrutture e dei servizi essenziali della città.



