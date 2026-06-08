Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
08/06/2026 16:33:00

Marsala: si realizzano tre passaggi pedonali rialzati in via Falco, Lungomare Boeo e Viale Isonzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/marsala-si-realizzano-tre-passaggi-pedonali-rialzati-in-via-falco-lungomare-boeo-e-viale-isonzo-450.jpg

Sono iniziati questa mattina a Marsala i lavori per la realizzazione di tre nuovi passaggi pedonali rialzati, interventi programmati dal Settore Lavori Pubblici del Comune con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e la tutela dei pedoni in alcune delle aree maggiormente frequentate della città.

 

Il primo intervento è in corso oggi in via C. Falco, dove la circolazione veicolare resterà temporaneamente interdetta fino alle ore 17 nel tratto compreso tra via Whitaker e Vicolo delle Saline, per consentire il completamento delle opere.

Domani i lavori si sposteranno sul Lungomare Boeo, in prossimità della Chiesa di San Giovanni. In questa zona sarà istituito il divieto di transito dalle ore 8 alle ore 17 nel tratto compreso tra Baglio Anselmi e l'incrocio con viale Isonzo.

 

L'ultimo intervento è previsto per mercoledì 10 giugno lungo viale Isonzo. Anche in questo caso la circolazione sarà vietata dalle ore 8 alle ore 17 nel tratto interessato dai lavori, a partire dall'intersezione con via Garraffa. Per gli automobilisti che percorrono viale Isonzo sarà obbligatoria la svolta su via Garraffa.

L'Amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica



Dai Comuni | 2026-06-08 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780902323-0-alcamo-dice-addio-alla-pista-ciclabile.jpg

Alcamo dice addio alla pista ciclabile

 Dopo anni di discussioni, confronti politici e richieste provenienti da cittadini, commercianti e associazioni di categoria, l'Amministrazione comunale di Alcamo si prepara a modificare in maniera significativa la viabilità di uno...







Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780485510-0-guida-completa-alla-manutenzione-dell-auto-cosa-quando-e-perche-si-sostituisce.jpg

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...

Native | 06/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780309730-0-un-host-di-marsala-lancia-guesto-it-recensioni-google-e-guida-digitale-gratis-per-4-500-strutture.jpg

Un host di Marsala lancia Guesto.it: recensioni Google e guida digitale...