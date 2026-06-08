Marsala: si realizzano tre passaggi pedonali rialzati in via Falco, Lungomare Boeo e Viale Isonzo

08/06/2026 16:33:00

Sono iniziati questa mattina a Marsala i lavori per la realizzazione di tre nuovi passaggi pedonali rialzati, interventi programmati dal Settore Lavori Pubblici del Comune con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e la tutela dei pedoni in alcune delle aree maggiormente frequentate della città.

Il primo intervento è in corso oggi in via C. Falco, dove la circolazione veicolare resterà temporaneamente interdetta fino alle ore 17 nel tratto compreso tra via Whitaker e Vicolo delle Saline, per consentire il completamento delle opere.

Domani i lavori si sposteranno sul Lungomare Boeo, in prossimità della Chiesa di San Giovanni. In questa zona sarà istituito il divieto di transito dalle ore 8 alle ore 17 nel tratto compreso tra Baglio Anselmi e l'incrocio con viale Isonzo.

L'ultimo intervento è previsto per mercoledì 10 giugno lungo viale Isonzo. Anche in questo caso la circolazione sarà vietata dalle ore 8 alle ore 17 nel tratto interessato dai lavori, a partire dall'intersezione con via Garraffa. Per gli automobilisti che percorrono viale Isonzo sarà obbligatoria la svolta su via Garraffa.

L'Amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica



