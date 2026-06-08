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» Dai Comuni
08/06/2026 17:54:00

Emergenza idrica a Marsala: ecco come richiedere il servizio autobotti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/emergenza-idrica-a-marsala-ecco-come-richiedere-il-servizio-autobotti-450.jpg

Continuano i disagi a Marsala legati all’erogazione dell’acqua. Nonostante le rassicurazioni, diverse zone della città risultano ancora a secco e, nella giornata di ieri, si è registrata l’ennesima rottura della condotta idrica principale, aggravando una situazione già critica.

 

Per far fronte all’emergenza, il Comune ha predisposto un piano operativo per rispondere alle richieste dei cittadini che necessitano del servizio autobotte.

 

A partire da domani e fino alla fine dell’emergenza, sarà possibile inoltrare le richieste attraverso l’app Municipium oppure contattando il numero dedicato 0923 993371, attivo presso l’Ufficio URP di via Garibaldi.

 

Per la registrazione della segnalazione sarà necessario fornire nome, cognome, indirizzo dell’utenza e il numero di sbocco indicato in bolletta. Le richieste verranno poi smistate agli autisti delle autobotti operativi nella zona di riferimento.

In alternativa, i cittadini possono recarsi anche presso i distaccamenti anagrafici della propria area di residenza per ricevere assistenza nella compilazione della richiesta.



Dai Comuni | 2026-06-08 09:00:00
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