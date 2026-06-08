Alcamo dice addio alla pista ciclabile

08/06/2026 09:00:00

Dopo anni di discussioni, confronti politici e richieste provenienti da cittadini, commercianti e associazioni di categoria, l'Amministrazione comunale di Alcamo si prepara a modificare in maniera significativa la viabilità di uno degli assi principali della città. La pista ciclabile realizzata lungo viale Europa sarà infatti rimossa, aprendo la strada a una nuova organizzazione del traffico veicolare.

La decisione arriva al termine di un percorso durato diversi anni e trova fondamento in una relazione tecnica predisposta dalla Polizia Municipale, nella quale vengono evidenziate alcune criticità emerse nel tempo. Tra le motivazioni principali figurano il limitato utilizzo dell'infrastruttura da parte dei ciclisti, le difficoltà nella gestione dei flussi di traffico e il verificarsi di numerosi incidenti lungo il tratto interessato. E se ad Alcamo si è presa questa decisione drastica di smantellare la pista ciclabile, quella di Marsala non è messa bene, sia dal punto di vista della manutenzione e la pulizia, allo Stagnone e in quella urbana, sia per il poco rispetto delle regole da parte degli automobilisti, con l'utilizzo spesso che se ne fa, come se fosse una carreggiata automobilistica.

Una nuova configurazione per la viabilità

L'intervento interesserà il segmento di viale Europa compreso tra l'area di piazza Vittime di Nassiriya e l'incrocio con via Madonna del Riposo. Una volta completata la nuova segnaletica, la carreggiata tornerà a essere pienamente disponibile per il traffico ordinario, con l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione e ridurre le code che quotidianamente si formano nelle ore di maggiore affluenza.

Secondo quanto previsto dal progetto, saranno introdotte nuove regole per gli attraversamenti e per le manovre agli incroci, mentre verranno ridefinite le corsie di marcia per ottimizzare il passaggio dei veicoli e aumentare i livelli di sicurezza stradale.

Un'opera nata per la mobilità sostenibile

La pista ciclabile era stata realizzata nell'ambito delle iniziative dedicate alla mobilità sostenibile avviate a partire dal 2018 e successivamente regolamentate negli anni successivi. L'obiettivo era quello di incentivare l'uso della bicicletta come mezzo alternativo all'automobile e favorire una mobilità più rispettosa dell'ambiente.

Con il passare del tempo, tuttavia, il progetto è stato oggetto di numerose contestazioni. Diversi cittadini hanno lamentato una riduzione degli spazi destinati al traffico veicolare, mentre commercianti e residenti hanno segnalato disagi legati alla congestione della circolazione, soprattutto nelle fasce orarie più trafficate.

Il consenso del Consiglio comunale

La proposta di eliminare la pista ciclabile aveva già trovato spazio nel dibattito politico cittadino. Nei mesi scorsi il Consiglio comunale si era espresso favorevolmente sulla necessità di intervenire per rivedere l'attuale assetto viario, approvando una specifica mozione con il consenso unanime dei consiglieri presenti.

Una convergenza che testimonia come, al di là delle diverse sensibilità politiche, sia maturata la convinzione che l'attuale configurazione non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e necessiti quindi di una revisione.

Sicurezza e traffico al centro della scelta

Tra gli elementi che hanno inciso maggiormente sulla decisione vi sono le valutazioni relative alla sicurezza stradale. Gli uffici tecnici ritengono che il nuovo assetto possa contribuire a ridurre alcune situazioni di rischio registrate negli ultimi anni e rendere più agevole la gestione del traffico lungo una delle arterie più importanti di Alcamo.

Con la rimozione della pista ciclabile si chiude così una delle vicende urbanistiche più discusse degli ultimi anni in città. Resta ora da verificare se il nuovo modello di viabilità riuscirà a rispondere alle esigenze di automobilisti, residenti e attività commerciali, garantendo al tempo stesso livelli adeguati di sicurezza e vivibilità urbana.



