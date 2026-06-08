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Cronaca
08/06/2026 18:06:00

Trapani: è Vito Croce l'uomo trovato dentro un'auto nelle acque del porto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780934812-0-trapani-e-vito-croce-l-uomo-trovato-dentro-un-auto-nelle-acque-del-porto.jpg

È stato identificato il corpo recuperato nelle acque del porto di Trapani, nella zona del molo Ronciglio: si tratta di Vito Croce, 54 anni, residente a Casa Santa (Erice), l'uomo scomparso lo scorso 18 maggio.

 

Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle operazioni di recupero di un’autovettura finita in mare a circa dieci metri dalla banchina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con sommozzatori e mezzi nautici, per il recupero del veicolo, mentre la Polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione nella notte del 18 maggio a bordo della sua Lancia Musa, senza più fare ritorno. La denuncia di scomparsa era stata presentata dai familiari nelle ore successive, dando il via alle ricerche da parte delle forze dell’ordine.

 

Fin da subito la vicenda aveva destato forte preoccupazione: Croce aveva lasciato a casa il telefono cellulare e non aveva con sé i farmaci che assumeva abitualmente per una patologia cronica, elementi che avevano reso l’allarme ancora più urgente. Al momento dell’allontanamento indossava jeans scuri, una camicia blu a righe celesti e scarpe nere.

 

Dopo settimane di ricerche e apprensione da parte dei familiari, il ritrovamento dell’auto nelle acque del Ronciglio ha purtroppo chiarito la sorte dell’uomo. Restano ora da accertare le cause che hanno portato il veicolo a finire in mare: gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e saranno gli approfondimenti tecnici e medico-legali a ricostruire con precisione quanto accaduto.



Cronaca | 2026-06-07 20:46:00
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