Trapani, cadavere trovato all'interno di un'auto nei pressi del Molo Ronciglio

08/06/2026 17:20:00

Macabro ritrovamento nella giornata di oggi a Trapani, nella zona del Molo Ronciglio, dove è stato recuperato il corpo senza vita di una persona all'interno di un'autovettura.

Al momento non sono note né l'identità della vittima né le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un imponente dispositivo di soccorso composto dai sommozzatori provenienti da Palermo, dall'Autogru del comando di Trapani, dal Nucleo nautico e dalla prima partenza della sede centrale.

Le operazioni di recupero del veicolo e del corpo sono ancora in corso. Presenti anche le forze dell'ordine, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e identificare la persona trovata all'interno dell'auto.

Sarà l'attività investigativa delle prossime ore a chiarire le circostanze del ritrovamento e a stabilire se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o di altre cause.



