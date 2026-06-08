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Cronaca
08/06/2026 17:20:00

Trapani, cadavere trovato all'interno di un'auto nei pressi del Molo Ronciglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/trapani-cadavere-trovato-all-interno-di-un-auto-nei-pressi-del-molo-ronciglio-450.jpg

Macabro ritrovamento nella giornata di oggi a Trapani, nella zona del Molo Ronciglio, dove è stato recuperato il corpo senza vita di una persona all'interno di un'autovettura.

 

Al momento non sono note né l'identità della vittima né le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un imponente dispositivo di soccorso composto dai sommozzatori provenienti da Palermo, dall'Autogru del comando di Trapani, dal Nucleo nautico e dalla prima partenza della sede centrale.

 

Le operazioni di recupero del veicolo e del corpo sono ancora in corso. Presenti anche le forze dell'ordine, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e identificare la persona trovata all'interno dell'auto.

 

Sarà l'attività investigativa delle prossime ore a chiarire le circostanze del ritrovamento e a stabilire se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o di altre cause.



Cronaca | 2026-06-07 20:46:00
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