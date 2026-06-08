8 Giugno; sfida per Mps, Israele bombarda l'Iran, ballottaggi, il Papa a Madrid

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...
La manutenzione dell’auto non è una questione romantica. È pratica, concreta, a volte noiosa. Eppure è lì che si decide se la tua macchina ti accompagnerà per anni oppure ti lascerà...
E' l'8 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• È partita la sfida per Mps: Banco Bpm ha proposto una fusione, Intesa Sanpaolo con Bper un’Opas
• Trump continua a dire che l’accordo è vicino ma nella notte Israele ha bombardato l’Iran e dallo Yemen si lanciano razzi verso Tel Aviv
• A Londra si è riunito il vertice dei volenterosi. Zelens’kyj ha chiesto ad Abramovich di convincere Putin a tenere colloqui di pace diretti
• Oggi fino alle 15 si continua a votare per i ballottaggi in 41 Comuni. In calo l’affluenza. Alle 23 di ieri è passata dal 46,56 per cento del primo turno al 39,79
• A Madrid un milione e 200 mila persone si sono riunite per assistere alla messa di papa Leone XIV
• Un barcone carico di migranti si è rovesciato al largo di Malta. Il bilancio è di dieci morti e due dispersi. Un peschereccio, però, è riuscito a salvare 48 persone
• L’editore greco Theo Kyriakou vorrebbe creare una Cnn italiana con Mentana direttore
• Kimi Antonelli ha vinto anche il Gp di Monaco, arrivando prima di Hamilton e Hadjar. Fuori Leclerc, che è finito contro un muro
• Zverev ha vinto il Roland Garros. In finale ha sconfitto Cobolli al quinto set, che si è dovuto perciò accontentare del piatto d’argento
• L’Italia di Silvio Baldini ha battuto la Grecia 1 a 0 nell’amichevole che si è giocata a Creta. La rete è di Pio Esposito
• Per la seconda volta l’Italia ha conquistato il titolo di Campione d’Europa Under 17. Gli azzurrini hanno battuto ai rigori il Belgio
• La Cina è paralizzata per il Gaokao, il temutissimo test di ammissione alle università. Dall’esito della prova dipende il futuro di 12,9 milioni di studenti
• È stata presentata ieri la tuta spaziale firmata da Prada e Axiom. Proteggerà gli astronauti della missione Artemis IV, che nel 2028 andranno sulla Luna
• Alle elezioni in Armenia il partito filoeuropeo del premier Pashinyan è dato per vincitore. Avrebbe sconfitto il partito filorusso Armenia Forte del miliardario Karapetyan
• Ad Aue-Bad Schlema, in Sassonia, la Cdu ha sconfitto l’estrema destra. Alle comunali Hoffmann ha avuto la meglio sul neonazista di Libera Sassonia Hartung (al primo turno era in testa)
• L’economista Antonio Maria Rinaldi, ex eurodeputato leghista che nel 2021 Salvini voleva candidare a sindaco di Roma, è passato a Futuro Nazionale
• La massaggiatrice della Minetti ha ritrattato le sue rivelazioni. Dice di non averla mai vista «assoldare prostitute» nella villa in Uruguay
• Un’imprenditrice di 52 anni ha accusato il senatore Francesco Silvestro di molestie sessuali. Lui nega
• I ladri hanno svaligiato la Casa d’Aste Sant’Agostino di Torino. In soli quattro minuti si sono portati via gioielli e orologi per un milione di euro
• Aperta un’indagine per truffa agli ospedali Regina Elena e San Gallicano di Roma. Amministrativi, infermieri e medici si assentavano anche se i loro cartellini erano regolarmente timbrati
• In MotoGp, Marc Márquez ha vinto il gran premio di Ungheria, segnando la vittoria numero 100 della sua carriera. Sul podio anche Acosta e Bagnaia
• Il calciatore danese Christian Eriksen, 34 anni, ha avuto un infarto durante l’amichevole contro l’Ucraina. È stato salvato dal defibrillatore sottocutaneo
• La ginnasta Simone Biles, 29 anni, ha detto di aver rischiato di morire, ma non ha specificato come
• È finita la festa di nozze siciliana di Dua Lipa e Callum Turner. Un evento di tre giorni con duecento invitati che ha generato 268 milioni di euro di benefici economici
• Sean Penn non ha ritirato l’Oscar perché soffre di ansia. Non vuole più partecipare a eventi con più di otto persone
• Sono morte l’ex première dame Bernadette Chirac (93 anni) e la cugina e dama di compagnie di Elisabetta II lady Pamela Hicks (97)
Titoli
Corriere della sera: Israele-Iran, nuovi venti di guerra
la Repubblica: Iran, missili su Israele
La Stampa: Intesa-Unipol su Monte dei Paschi
Il Sole 24 Ore: Gli aiuti per i figli / non fermano / il calo delle nascite
Il Messaggero: L’offerta di Intesa su Mps / Bloccata l’offerta di Bpm
Il Giornale: Prove di Superbanca
Qn: Mps-Bpm, sponda del Tesoro / Ma Intesasi mette di traverso
Il Fatto: I racconti di Graciela in audio / e in chat prima del dietrofront
Leggo: Morti, fame e topi: Gaza allo stremo
Libero: Il mal di maranza
La Verità: La Minetti fa il festino alla sinistra
Il Mattino: L’offerta di Intesa su Mps / Bloccata la mossa di Bpm
il Quotidiano del Sud: Riforme flop / Il gran ritorno / dell’egemonia / dei veti
Domani: Mps, grande sfida tra Intesa e Bpm / Il risiko riparte, obiettivo Generali
La manutenzione dell’auto non è una questione romantica. È pratica, concreta, a volte noiosa. Eppure è lì che si decide se la tua macchina ti accompagnerà per anni oppure ti lascerà...
E' l'8 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • È partita la sfida per Mps: Banco Bpm ha proposto una fusione, Intesa Sanpaolo con Bper un’Opas• Trump continua a dire che...
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Un uomo di 52 anni, Tonino Cataldo, residente a Balestrate, è morto nella serata di sabato dopo essere rimasto coinvolto in un incendio divampato nelle campagne di Borgo Parrini, nel territorio di Partinico (Palermo). L’uomo sarebbe...
L'aeroporto di Trapani Birgi vive la sua stagione migliore degli ultimi anni. Nel 2025 ha superato per il terzo anno consecutivo il milione di passeggeri. Il primo trimestre 2026 segna un +50% rispetto allo stesso periodo...