8 Giugno; sfida per Mps, Israele bombarda l'Iran, ballottaggi, il Papa a Madrid

08/06/2026 07:07:00

E' l'8 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• È partita la sfida per Mps: Banco Bpm ha proposto una fusione, Intesa Sanpaolo con Bper un’Opas

• Trump continua a dire che l’accordo è vicino ma nella notte Israele ha bombardato l’Iran e dallo Yemen si lanciano razzi verso Tel Aviv

• A Londra si è riunito il vertice dei volenterosi. Zelens’kyj ha chiesto ad Abramovich di convincere Putin a tenere colloqui di pace diretti

• Oggi fino alle 15 si continua a votare per i ballottaggi in 41 Comuni. In calo l’affluenza. Alle 23 di ieri è passata dal 46,56 per cento del primo turno al 39,79

• A Madrid un milione e 200 mila persone si sono riunite per assistere alla messa di papa Leone XIV



• Un barcone carico di migranti si è rovesciato al largo di Malta. Il bilancio è di dieci morti e due dispersi. Un peschereccio, però, è riuscito a salvare 48 persone

• L’editore greco Theo Kyriakou vorrebbe creare una Cnn italiana con Mentana direttore

• Kimi Antonelli ha vinto anche il Gp di Monaco, arrivando prima di Hamilton e Hadjar. Fuori Leclerc, che è finito contro un muro

• Zverev ha vinto il Roland Garros. In finale ha sconfitto Cobolli al quinto set, che si è dovuto perciò accontentare del piatto d’argento

• L’Italia di Silvio Baldini ha battuto la Grecia 1 a 0 nell’amichevole che si è giocata a Creta. La rete è di Pio Esposito

• Per la seconda volta l’Italia ha conquistato il titolo di Campione d’Europa Under 17. Gli azzurrini hanno battuto ai rigori il Belgio

• La Cina è paralizzata per il Gaokao, il temutissimo test di ammissione alle università. Dall’esito della prova dipende il futuro di 12,9 milioni di studenti

• È stata presentata ieri la tuta spaziale firmata da Prada e Axiom. Proteggerà gli astronauti della missione Artemis IV, che nel 2028 andranno sulla Luna

• Alle elezioni in Armenia il partito filoeuropeo del premier Pashinyan è dato per vincitore. Avrebbe sconfitto il partito filorusso Armenia Forte del miliardario Karapetyan

• Ad Aue-Bad Schlema, in Sassonia, la Cdu ha sconfitto l’estrema destra. Alle comunali Hoffmann ha avuto la meglio sul neonazista di Libera Sassonia Hartung (al primo turno era in testa)

• L’economista Antonio Maria Rinaldi, ex eurodeputato leghista che nel 2021 Salvini voleva candidare a sindaco di Roma, è passato a Futuro Nazionale

• La massaggiatrice della Minetti ha ritrattato le sue rivelazioni. Dice di non averla mai vista «assoldare prostitute» nella villa in Uruguay

• Un’imprenditrice di 52 anni ha accusato il senatore Francesco Silvestro di molestie sessuali. Lui nega

• I ladri hanno svaligiato la Casa d’Aste Sant’Agostino di Torino. In soli quattro minuti si sono portati via gioielli e orologi per un milione di euro

• Aperta un’indagine per truffa agli ospedali Regina Elena e San Gallicano di Roma. Amministrativi, infermieri e medici si assentavano anche se i loro cartellini erano regolarmente timbrati

• In MotoGp, Marc Márquez ha vinto il gran premio di Ungheria, segnando la vittoria numero 100 della sua carriera. Sul podio anche Acosta e Bagnaia

• Il calciatore danese Christian Eriksen, 34 anni, ha avuto un infarto durante l’amichevole contro l’Ucraina. È stato salvato dal defibrillatore sottocutaneo

• La ginnasta Simone Biles, 29 anni, ha detto di aver rischiato di morire, ma non ha specificato come

• È finita la festa di nozze siciliana di Dua Lipa e Callum Turner. Un evento di tre giorni con duecento invitati che ha generato 268 milioni di euro di benefici economici

• Sean Penn non ha ritirato l’Oscar perché soffre di ansia. Non vuole più partecipare a eventi con più di otto persone

• Sono morte l’ex première dame Bernadette Chirac (93 anni) e la cugina e dama di compagnie di Elisabetta II lady Pamela Hicks (97)



Titoli

Corriere della sera: Israele-Iran, nuovi venti di guerra

la Repubblica: Iran, missili su Israele

La Stampa: Intesa-Unipol su Monte dei Paschi

Il Sole 24 Ore: Gli aiuti per i figli / non fermano / il calo delle nascite

Il Messaggero: L’offerta di Intesa su Mps / Bloccata l’offerta di Bpm

Il Giornale: Prove di Superbanca

Qn: Mps-Bpm, sponda del Tesoro / Ma Intesasi mette di traverso

Il Fatto: I racconti di Graciela in audio / e in chat prima del dietrofront

Leggo: Morti, fame e topi: Gaza allo stremo

Libero: Il mal di maranza

La Verità: La Minetti fa il festino alla sinistra

Il Mattino: L’offerta di Intesa su Mps / Bloccata la mossa di Bpm

il Quotidiano del Sud: Riforme flop / Il gran ritorno / dell’egemonia / dei veti

Domani: Mps, grande sfida tra Intesa e Bpm / Il risiko riparte, obiettivo Generali



