Erice, pulita l'area di Sant'Anna e della torretta antincendio. Interviene la Forestale

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, il personale del Corpo Forestale ha effettuato lavori straordinari di pulizia nell'area sottostante la torretta antincendio e nelle zone circostanti il Santuario di Sant'Anna.
L'intervento è stato disposto dal dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Francesco Trapani, e coordinato sul territorio dal comandante del distaccamento forestale di Erice, Gioacchino Barbera, per garantire adeguate condizioni di sicurezza attorno alla postazione di avvistamento, utilizzata dagli addetti alla sorveglianza antincendio e all'area dell'ex monastero.
Si tratta di un'azione effettuata in via straordinaria dal personale impegnato nelle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. La realizzazione dei viali parafuoco e gli interventi ordinari di pulizia della montagna, dei boschi e delle aree demaniali ricadono infatti nelle competenze del Servizio Territoriale dell'Azienda Foreste della Regione Siciliana.
L'operazione consente di mettere in sicurezza una delle aree più sensibili del versante ericino, dove si trova la torretta di avvistamento utilizzata durante la campagna antincendio e uno dei luoghi storici della montagna, il Santuario di Sant'Anna.
Resta ora l'attesa per l'avvio dei lavori di competenza dell'Azienda Foreste, in particolare per la realizzazione dei viali parafuoco e degli altri interventi programmati nell'ambito delle attività di prevenzione degli incendi boschivi.
Nel frattempo, la zona della torretta antincendio e l'area attorno al Santuario di Sant'Anna risultano ripulite e in condizioni di maggiore sicurezza, un primo passo concreto in vista dei mesi più critici per il rischio incendi.
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