Marsala 1912: il punto sulla rincorsa alla Serie D 

08/06/2026 12:45:00

Le lancette dell’orologio scorrono rapide in casa Marsala 1912, ma la piazza azzurra vive giorni di febbrile attesa. Nonostante una fase operativa apparentemente silenziosa, dettata dai concomitanti impegni professionali all'estero del Presidente Angelo Casa, il lavoro del club non conosce soste. La tifoseria lilibetana ha un unico grande sogno, il ritorno in Serie D. Per trasformare questa ambizione in realtà, la società è consapevole che la prossima campagna acquisti dovrà essere all’altezza del blasone della città. Il primo fondamentale tassello è la scelta della guida tecnica. In città è tornato prepotentemente d’attualità il nome di Vincenzo Giannusa. Il tecnico palermitano è una figura ben nota all’ambiente, avendo già lasciato un’impronta indelebile con un calcio votato all’attacco e risultati di spessore. Un suo eventuale rientro a Marsala sarebbe facilitato anche dal rapporto di reciproca stima con il nuovo Coordinatore dell’Area Sportiva, Pietro Balistreri, i due, sempre con il Marsala, hanno già collaborato in passato, con Balistreri protagonista assoluto sul terreno di gioco. Parallelamente alla questione allenatore, il dibattito tra i tifosi si concentra sugli innesti di spessore. Resta caldissima la pista che porta a Totò Maltese. Il centrale difensivo è considerato dai più il profilo ideale per dare solidità al reparto arretrato, un innesto di carattere, quello di Maltese, indispensabile per costruire una squadra capace di imporsi nel prossimo campionato. Non meno importante è la questione legata a Loreto Lo Bosco. L’attaccante, arrivato in maglia azzurra la scorsa stagione dal Bagheria, è diventato in breve tempo un punto fermo e un beniamino del "Nino Lombardo Lombardo Angotta". Sebbene i recenti messaggi social del calciatore abbiano destato qualche dubbio sul suo futuro, la piazza spinge affinché la società faccia di tutto per trattenerlo. La permanenza di Lo Bosco, infatti, garantirebbe non solo un elevato standard tecnico, ma anche una leadership fondamentale per giocare una stagione che la società vuole affrontare con investimenti mirati e ambizioni di promozione con il Presidente Casa pronto a definire le strategie definitive al suo rientro.



