Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
08/06/2026 12:45:00

Marsala 1912: il punto sulla rincorsa alla Serie D 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/marsala-1912-il-punto-sulla-rincorsa-alla-serie-d-450.jpg

Le lancette dell’orologio scorrono rapide in casa Marsala 1912, ma la piazza azzurra vive giorni di febbrile attesa. Nonostante una fase operativa apparentemente silenziosa, dettata dai concomitanti impegni professionali all'estero del Presidente Angelo Casa, il lavoro del club non conosce soste. La tifoseria lilibetana ha un unico grande sogno, il ritorno in Serie D. Per trasformare questa ambizione in realtà, la società è consapevole che la prossima campagna acquisti dovrà essere all’altezza del blasone della città.  Il primo fondamentale tassello è la scelta della guida tecnica. In città è tornato prepotentemente d’attualità il nome di Vincenzo Giannusa. Il tecnico palermitano è una figura ben nota all’ambiente, avendo già lasciato un’impronta indelebile con un calcio votato all’attacco e risultati di spessore. Un suo eventuale rientro a Marsala sarebbe facilitato anche dal rapporto di reciproca stima con il nuovo Coordinatore dell’Area Sportiva, Pietro Balistreri, i due, sempre con il Marsala, hanno già collaborato in passato, con Balistreri protagonista assoluto sul terreno di gioco.  Parallelamente alla questione allenatore, il dibattito tra i tifosi si concentra sugli innesti di spessore. Resta caldissima la pista che porta a Totò Maltese. Il centrale difensivo è considerato dai più il profilo ideale per dare solidità al reparto arretrato, un innesto di carattere, quello di Maltese, indispensabile per costruire una squadra capace di imporsi nel prossimo campionato.  Non meno importante è la questione legata a Loreto Lo Bosco. L’attaccante, arrivato in maglia azzurra la scorsa stagione dal Bagheria, è diventato in breve tempo un punto fermo e un beniamino del "Nino Lombardo Lombardo Angotta". Sebbene i recenti messaggi social del calciatore abbiano destato qualche dubbio sul suo futuro, la piazza spinge affinché la società faccia di tutto per trattenerlo. La permanenza di Lo Bosco, infatti, garantirebbe non solo un elevato standard tecnico, ma anche una leadership fondamentale per giocare una stagione che la società vuole affrontare con investimenti mirati e ambizioni di promozione con il Presidente Casa pronto a definire le strategie definitive al suo rientro.



Calcio | 2026-06-08 12:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/marsala-1912-il-punto-sulla-rincorsa-alla-serie-d-250.jpg

Marsala 1912: il punto sulla rincorsa alla Serie D 

Le lancette dell’orologio scorrono rapide in casa Marsala 1912, ma la piazza azzurra vive giorni di febbrile attesa. Nonostante una fase operativa apparentemente silenziosa, dettata dai concomitanti impegni professionali all'estero del...







Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780485510-0-guida-completa-alla-manutenzione-dell-auto-cosa-quando-e-perche-si-sostituisce.jpg

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...

Native | 06/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780309730-0-un-host-di-marsala-lancia-guesto-it-recensioni-google-e-guida-digitale-gratis-per-4-500-strutture.jpg

Un host di Marsala lancia Guesto.it: recensioni Google e guida digitale...