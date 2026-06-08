Marsala, il Consiglio comunale è praticamente completo: il seggio conteso va a Lele Pugliese

08/06/2026 12:53:00

Manca ancora la proclamazione ufficiale, ma il quadro del nuovo Consiglio comunale di Marsala è ormai definito. E l'ultima novità riguarda uno dei seggi più discussi di queste settimane: secondo le verifiche effettuate dagli uffici, il posto conteso andrebbe a Lele Pugliese, candidato di Fratelli d'Italia, e non a Massimo Fernandez della lista Liberi.

Si chiude così, almeno sul piano amministrativo, una delle questioni rimaste aperte dopo il voto del 24 e 25 maggio che ha portato all'elezione della sindaca Andreana Patti. Restano naturalmente possibili ricorsi e contestazioni, ma allo stato attuale la composizione dell'Aula appare sostanzialmente definita.

L'iter post-elettorale si è rivelato più lungo del previsto. A pesare non è stata soltanto la presenza di ben 18 liste e circa 430 candidati consiglieri, ma anche una serie di difficoltà organizzative che hanno accompagnato le operazioni di voto e scrutinio.

In diversi seggi si è infatti registrata una significativa carenza di presidenti, segretari e scrutatori. Molte le rinunce dell'ultima ora: da una parte per incompatibilità dovute alla candidatura di parenti, dall'altra per la scarsa attrattività

economica degli incarichi. Un problema che si ripresenta ormai ad ogni tornata elettorale e che ha inevitabilmente rallentato le operazioni di verifica.

Nei giorni successivi al voto si è quindi proceduto ai controlli sui verbali, ai riconteggi e alle verifiche necessarie per la corretta attribuzione dei seggi. Proprio da queste operazioni sarebbe emersa la conferma dell'assegnazione dell'ultimo posto disponibile a Lele Pugliese.

Salvo sorprese dell'ultima ora, il nuovo Consiglio comunale sarà composto da Giovanni Maniscalco, Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Agata Federica Meo, Angela Maria Cardonna, Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Daniele Bertolino, Linda Licari, Mario Rodriquez, Pietro Cavasino, Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Michele Gandolfo, Rino Passalacqua, Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano, Lele Pugliese, Gaspare Di Girolamo, Pino Ferrantelli, Francesco Carini, Enzo Sturiano, Duilio Piccione e Massimo Grillo (candidato sindaco miglior perdente)

Con la definizione dell'Aula si completa così il quadro istituzionale uscito dalle urne. All'appello mancano ancora gli assessori che la sindaca dovrà nominare per completare la giunta. Poi potrà partire ufficialmente la nuova consiliatura.

La partita, però, potrebbe non essere del tutto chiusa. Alcuni candidati stanno infatti valutando eventuali ricorsi sulle operazioni di scrutinio e sulla ripartizione dei seggi. Se dovessero arrivare impugnazioni formali, la parola passerebbe al Tar Sicilia. Per il momento, però, il verdetto politico delle urne appare ormai definito: il seggio più conteso di queste amministrative finisce nelle mani di Fratelli d'Italia e riporta Lele Pugliese tra gli scranni del Consiglio comunale di Marsala.



