Petrosino: sindaco, assessori e decine di volontari puliscono il litorale dai rifiuti

08/06/2026 10:18:00

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico, della tutela dell’ambiente e dell’inclusione sociale quella che si è svolta domenica mattina sul litorale di Petrosino, dove il sindaco, gli assessori comunali e numerosi volontari hanno partecipato all’annuale iniziativa di pulizia della costa.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di cittadini, associazioni e dei giovani ospiti delle comunità per minori stranieri non accompagnati di Marsala e Petrosino, che hanno contribuito alla raccolta dei rifiuti e alla riqualificazione di alcuni tratti della spiaggia.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla giornata ecologica. «Anche quest'anno insieme facciamo la differenza! Grazie di cuore a tutte le volontarie e i volontari. Ma un enorme e speciale grazie va ai meravigliosi ragazzi delle comunità dei minori stranieri non accompagnati di Marsala e Petrosino (Liberi di Intrecciare e Fo.Co.) per il loro impegno e preziosissimo contributo. Gesti concreti che hanno, però, anche un grande significato simbolico. Gesti che dicono che ci prendiamo cura, insieme, del luogo che abitiamo per renderlo più pulito, per renderlo più bello, per renderlo migliore».

Parole che evidenziano come la tutela dell’ambiente possa trasformarsi in un momento di partecipazione collettiva e di integrazione. La presenza dei giovani delle comunità di accoglienza ha infatti rappresentato uno degli aspetti più significativi della giornata, dimostrando come la cura del territorio possa diventare uno strumento di condivisione e appartenenza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dall’amministrazione comunale sul rispetto degli spazi pubblici e sulla salvaguardia del patrimonio naturale costiero.

Grazie all’impegno dei partecipanti, diversi sacchi di rifiuti sono stati rimossi dalle aree interessate, restituendo decoro a un tratto di costa particolarmente frequentato durante la stagione estiva. Una giornata che ha unito ambiente, cittadinanza attiva e solidarietà, confermando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa produrre risultati concreti per il bene della comunità.



