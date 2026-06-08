Aeroporto di Birgi: Ombra ricevuto a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica

08/06/2026 17:45:00

Il Presidente Salvatore Ombra e il Direttore Generale Enrico Malato sono stati ricevuti a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. Antonio Conserva, presso il Palazzo del Comando dell’Aeronautica Militare. Un incontro che conferma il rapporto istituzionale tra Airgest e il 37° Stormo e l’Aeronautica Militare, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo e il consolidamento dell’operatività civile dello scalo trapanese.

Nel corso del colloquio è emersa una notizia particolarmente attesa per il territorio: l’Aeronautica Militare, nell’ambito dei lavori di ampliamento e manutenzione della pista secondaria dell’aeroporto, provvederà a renderla idonea anche alle attività di volo civile. Un intervento che consentirà di ampliare la capacità operativa dello scalo e garantire maggiore continuità ai collegamenti aerei da e per Trapani-Birgi.

“Le parole del Presidente Ombra”: “Siamo veramente onorati di essere stati ricevuti, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, dal Gen. Antonio Conserva. Aver avuto conferma che la seconda pista dello scalo V. Florio potrà essere riqualificata anche per le attività civili garantisce continuità operativa alle compagnie aeree, ci permette di mantenere un dialogo sempre attivo con nuovi vettori e, soprattutto, garantisce al territorio il beneficio costante di un’infrastruttura determinante per il suo sviluppo economico. Desidero ringraziare il Gen. Antonio Conserva che, in rappresentanza dell’Aeronautica Militare italiana, ha assicurato ancora una volta sostegno fondamentale e concreto a tutela dell’Aeroporto di Trapani-Birgi e del suo territorio.

Un legame istituzionale solido, al servizio del territorio e del suo futuro.”

L’incontro si inserisce in un quadro di collaborazione sempre più stretto tra Aeronautica Militare e gestione civile dello scalo, con l’obiettivo condiviso di valorizzare un’infrastruttura strategica per la Sicilia occidentale.



