Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
07/06/2026 08:08:00

Tennistavolo paralimpico, il mazarese Andrea Giacalone campione italiano a 12 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/tennistavolo-paralimpico-il-mazarese-andrea-giacalone-campione-italiano-a-12-anni-450.jpg

Ha solo 12 anni e mezzo, ma gioca già con la sicurezza dei grandi. Il mazarese Andrea Giacalone torna dai Campionati Italiani Paralimpici 2026 di tennistavolo con un risultato straordinario: quattro medaglie d’oro e una medaglia di bronzo.

Le gare si sono svolte al Pala BCC Romagnolo di Cesena, dove il giovane atleta della Paralimpica Mimì Rodolico Mazara ha confermato tutto il suo talento.

 

Andrea era arrivato ai campionati da testa di serie numero uno, dopo il titolo italiano conquistato nel 2025 nella categoria esordienti. E anche quest’anno non ha deluso le aspettative.

 

Il giovane pongista ha conquistato l’oro nel singolare esordienti di classe 11, confermandosi campione italiano. In semifinale ha battuto 3-0 Simone Cinolo del Tennistavolo Kind Catania, mentre in finale ha superato, sempre per 3-0, 

Dario Roohulamin, anche lui del Tennistavolo Kind Catania.

Ma Andrea non si è fermato al singolare. Ha conquistato anche l’oro nel giovanile, nel doppio maschile e nel doppio misto. Nel doppio maschile assoluto di classe 11 ha vinto in coppia con Andrea Ferrara, atleta del Tennistavolo Kind Catania.

 

A completare il suo bottino anche una medaglia di bronzo nella categoria assoluto, risultato di grande valore considerando la giovane età e il livello della competizione.

Dietro questi successi c’è il lavoro della Paralimpica Mimì Rodolico, guidata dal professor Gaspare Maielli, che cura la parte organizzativa dell’associazione. Fondamentale anche il lavoro tecnico di Giuseppe Ingargiola, che segue gli atleti negli allenamenti e ha accompagnato Andrea in un percorso di crescita costante.

Andrea Giacalone si conferma così uno dei talenti più interessanti del tennistavolo paralimpico italiano. Un ragazzo giovanissimo, determinato, capace di trasformare passione, allenamento e concentrazione in risultati importanti.

A Cesena ha dimostrato ancora una volta di essere una forza della natura. E il bello, probabilmente, deve ancora venire.



Sport | 2026-05-29 11:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/nuoto-pioggia-di-medaglie-per-la-mimmo-ferrito-trapani-250.jpg

Nuoto, pioggia di medaglie per la " Mimmo Ferrito Trapani"

Ancora risultati di prestigio per la sezione nuoto della Polisportiva Mimmo Ferrito di Trapani, protagonista nei giorni scorsi a Messina in occasione del "XX Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà", una delle manifestazioni...







Native | 06/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780309730-0-un-host-di-marsala-lancia-guesto-it-recensioni-google-e-guida-digitale-gratis-per-4-500-strutture.jpg

Un host di Marsala lancia Guesto.it: recensioni Google e guida digitale...

Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...