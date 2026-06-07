A Marsala “Fun Football”: 400 giovani atleti in campo per una giornata di sport 

07/06/2026 09:00:00

Marsala è stata protagonista dell’evento “Fun Football”, il villaggio del divertimento promosso mercoledì 3 giugno allo stadio “Nino Lombardo Angotta”, a conclusione dell’attività ufficiale delle scuole calcio della provincia di Trapani.

Sono stati circa 400 i piccoli atleti coinvolti nell’iniziativa, che hanno avuto l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dello sport, del gioco e della condivisione, nel pieno rispetto dei valori educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

L’evento ha trasformato l’impianto sportivo marsalese in un grande spazio dedicato ai giovani calciatori, protagonisti di attività ludiche e sportive pensate per favorire inclusione, partecipazione e crescita personale attraverso il calcio.

Una festa dello sport che ha segnato la chiusura della stagione delle scuole calcio della provincia, confermando ancora una volta il ruolo centrale dello sport giovanile come strumento di aggregazione e formazione per le nuove generazioni.



