L'Arma dei Carabinieri celebra il 212° anniversario della fondazione

07/06/2026 12:00:00

Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia nazionale per l’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri si è svolta sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, affacciato sullo Stretto di Messina. La manifestazione, giunta al 212° anniversario, ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, tra cui la presidente del Consiglio, il ministro della Difesa e numerose autorità civili, militari e religiose.

La ricorrenza richiama il 5 giugno 1920, giorno in cui la Bandiera dell’Arma ricevette la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per il contributo dato dai Carabinieri durante la Prima Guerra Mondiale. L’edizione di quest’anno ha assunto un significato particolare anche in coincidenza con gli ottant’anni della Repubblica Italiana.

Lo guardo rivolto alle comunità

Tema centrale della celebrazione è stato il ruolo dei Carabinieri come presidio costante sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini. Dopo lo schieramento dei reparti rappresentativi dell’Arma, si è svolto il giuramento degli allievi del 144° corso formativo della Scuola Allievi di Reggio Calabria, accompagnato dalla tradizionale consegna degli alamari.

Nel corso della cerimonia è stato ribadito il valore del servizio alla collettività e dell’impegno quotidiano svolto dai militari, chiamati a garantire sicurezza, ascolto e vicinanza alle comunità locali.

Onorificenze e riconoscimenti

Uno dei momenti più significativi è stata la consegna della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Bandiera di Guerra dell’Arma per l’attività svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, impegnato nel contrasto allo sfruttamento dei lavoratori e alle organizzazioni criminali che operano nel settore dell’immigrazione lavorativa.

Sono state inoltre assegnate numerose ricompense individuali. Tra queste la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria del maresciallo Carlo Legrottaglie, caduto in servizio durante un intervento contro due malviventi armati, e la Medaglia d’Argento al Valor Militare al brigadiere Costanzo Giuseppe Garibaldi per il coraggio dimostrato nella stessa operazione.

Riconoscimenti sono stati conferiti anche ai militari distintisi in attività di soccorso e protezione civile, nonché ai carabinieri impegnati nella difesa dell’Ambasciata italiana a Damasco durante una situazione di grave rischio.

Premi agli atleti e ai comandanti di stazione

Nel corso della manifestazione sono stati celebrati anche i successi del Centro Sportivo Carabinieri alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra gli insigniti della Croce d’Oro al Merito dell’Arma figurano Armin Zöggeler e Federica Brignone, mentre diversi atleti hanno ottenuto avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

Consegnato infine il “Premio Annuale” a cinque comandanti di stazione e a un comandante di Nucleo Forestale che si sono distinti per il servizio svolto a favore delle rispettive comunità.

La celebrazione si è conclusa con una dimostrazione operativa del GIS, che ha simulato un intervento di liberazione ostaggi a bordo di una nave, seguita dallo spettacolare aviolancio dei paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania e dalla resa degli onori alle autorità presenti.



