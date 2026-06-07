Tragico scontro tra auto e moto, muore un ragazzo di 15 anni

07/06/2026 10:00:00

Ancora morti sulle strade. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Messina, nei pressi dell’area dello stadio Stadio San Filippo. Nel violento impatto tra un’automobile e un ciclomotore ha perso la vita un ragazzo di soli 15 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote.

La prima ricostruzione

Secondo le prime informazioni raccolte, lo scontro è avvenuto nei pressi del parcheggio verde del complesso sportivo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto tra i due veicoli si è rivelato purtroppo fatale per il giovane, per il quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Soccorsi e rilievi

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità. Le operazioni di verifica sono tuttora in corso.



