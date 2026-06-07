La Regione stanzia 15 milioni per l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità gravissima

07/06/2026 15:09:00

La Regione Siciliana ha stanziato 15 milioni di euro destinati a garantire i servizi integrativi e l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità gravissima o ad alta intensità di cura che frequentano le scuole comunali dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado.

Le risorse, impegnate e già liquidate dall'assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, saranno trasferite ai distretti socio-sanitari dell'Isola. Questi ultimi provvederanno a distribuirle ai Comuni sulla base delle effettive necessità segnalate dalle amministrazioni locali, così da assicurare un supporto specialistico che si affianca all'assistenza igienico-personale già garantita dal personale Ata.

L'assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, ha sottolineato come il provvedimento rappresenti una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e degli enti locali, evitando possibili interruzioni di servizi considerati fondamentali per il diritto allo studio e l'inclusione degli studenti più fragili.

Secondo l'assessorato, lo stanziamento consentirà inoltre ai distretti socio-sanitari di disporre delle risorse necessarie per organizzare tempestivamente gli interventi di assistenza specialistica.

La ripartizione dei fondi avverrà in base al numero di minori con disabilità gravissima presenti nei vari territori e riconosciuti come soggetti ad "alta intensità di cura" dalle Unità di valutazione multidisciplinare o dai medici specialisti delle Asp competenti. L'obiettivo è garantire un sostegno adeguato agli studenti che necessitano di percorsi assistenziali particolarmente complessi durante l'attività scolastica.



