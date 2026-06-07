Marsala: i campioni del calcio a 5 ricevuti a Palazzo Municipale dalla sindaca Patti

07/06/2026 02:00:00

A Palazzo Municipale tre realtà sportive marsalesi che si sono distinte a livello regionale e nazionale nel calcio a 5. Una delegazione della Polisportiva Dribbling, dell’ASD Lilibeo Futsal 2023 e dell’Istituto Comprensivo “Cavour-Mazzini” annesso al Convitto Audiofonolesi è stata ricevuta dalla sindaca Andreana Patti, che ha espresso il plauso dell’amministrazione comunale per gli importanti traguardi raggiunti.

Tra i risultati celebrati figurano il titolo di campione regionale di Serie C2 di calcio a 5 conquistato dalla Polisportiva Dribbling, la vittoria della Coppa Trinacria 2025/2026 da parte dell’ASD Lilibeo Futsal 2023 e il prestigioso successo nazionale ottenuto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cavour-Mazzini”, laureatisi campioni d’Italia nel calcio a 5 ai Giochi della Gioventù di Roma.

Nel corso dell’incontro, la sindaca Patti si è congratulata con atleti, tecnici e dirigenti, sottolineando il valore educativo dello sport e l’importanza dei risultati raggiunti.

«I successi coronano mesi di impegno e sacrifici – ha affermato –. Lo sport, con le sue vittorie e le sue sconfitte, è comunque un’occasione di crescita personale e collettiva. Quando siete in giro per l’Italia, siete veri e propri ambasciatori di Marsala, e i risultati da voi ottenuti sono motivo di orgoglio per tutta la città e contribuiscono alla promozione del nostro territorio. Nello sport, come nella vita, passione e dedizione fanno vivere emozioni di grande valore educativo».

L’iniziativa ha rappresentato un momento di festa e di riconoscimento per società sportive e istituzioni scolastiche che, attraverso il lavoro quotidiano sul campo, portano il nome di Marsala ai vertici delle competizioni regionali e nazionali.



