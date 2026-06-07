Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
07/06/2026 02:00:00

Marsala: i campioni del calcio a 5 ricevuti a Palazzo Municipale dalla sindaca Patti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/marsala-i-campioni-del-calcio-a-5-ricevuti-a-palazzo-municipale-dalla-sindaca-patti-450.jpg

A Palazzo Municipale tre realtà sportive marsalesi che si sono distinte a livello regionale e nazionale nel calcio a 5. Una delegazione della Polisportiva Dribbling, dell’ASD Lilibeo Futsal 2023 e dell’Istituto Comprensivo “Cavour-Mazzini” annesso al Convitto Audiofonolesi è stata ricevuta dalla sindaca Andreana Patti, che ha espresso il plauso dell’amministrazione comunale per gli importanti traguardi raggiunti.

 

Tra i risultati celebrati figurano il titolo di campione regionale di Serie C2 di calcio a 5 conquistato dalla Polisportiva Dribbling, la vittoria della Coppa Trinacria 2025/2026 da parte dell’ASD Lilibeo Futsal 2023 e il prestigioso successo nazionale ottenuto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cavour-Mazzini”, laureatisi campioni d’Italia nel calcio a 5 ai Giochi della Gioventù di Roma.

 

Nel corso dell’incontro, la sindaca Patti si è congratulata con atleti, tecnici e dirigenti, sottolineando il valore educativo dello sport e l’importanza dei risultati raggiunti.

«I successi coronano mesi di impegno e sacrifici – ha affermato –. Lo sport, con le sue vittorie e le sue sconfitte, è comunque un’occasione di crescita personale e collettiva. Quando siete in giro per l’Italia, siete veri e propri ambasciatori di Marsala, e i risultati da voi ottenuti sono motivo di orgoglio per tutta la città e contribuiscono alla promozione del nostro territorio. Nello sport, come nella vita, passione e dedizione fanno vivere emozioni di grande valore educativo».

L’iniziativa ha rappresentato un momento di festa e di riconoscimento per società sportive e istituzioni scolastiche che, attraverso il lavoro quotidiano sul campo, portano il nome di Marsala ai vertici delle competizioni regionali e nazionali.

 









Native | 06/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780309730-0-un-host-di-marsala-lancia-guesto-it-recensioni-google-e-guida-digitale-gratis-per-4-500-strutture.jpg

Un host di Marsala lancia Guesto.it: recensioni Google e guida digitale...

Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...