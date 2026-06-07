Marsala, altra rottura alla condotta idrica principale

07/06/2026 19:54:00

Nuova rottura alla rete idrica di Marsala. Il Settore Lavori Pubblici informa che è stato rilevato un ulteriore guasto nell’adduttore principale della rete idrica, in c.da Casabianca, in prossimità della strada c.d. “del Principino”.

Tecnici e operatori del Servizio Idrico sono impegnati nel monitoraggio delle pressioni di esercizio al fine di pianificare le conseguenziali operazioni di riparazione e contestualmente continuare a garantire l’erogazione idrica alla cittadinanza. Al momento, secondo quanto riporta la nota del Comune, continua l'erogazione idrica nel centro urbano, anche se fino a questa mattina erano diverse le segnalazioni di mancanza d'acqua sia da parte di ristoratori che di cittadini.

Seguiranno ulteriori informazioni sulla risoluzione del guasto.



