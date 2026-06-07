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» Dai Comuni
07/06/2026 19:54:00

Marsala, altra rottura alla condotta idrica principale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/1780854895-0-marsala-altra-rottura-alla-condotta-idrica-tecnici-al-lavoro-in-contrada-casabianca.jpg

Nuova rottura alla rete idrica di Marsala. Il Settore Lavori Pubblici informa che è stato rilevato un ulteriore guasto nell’adduttore principale della rete idrica, in c.da Casabianca, in prossimità della strada c.d. “del Principino”.

 

Tecnici e operatori del Servizio Idrico sono impegnati nel monitoraggio delle pressioni di esercizio al fine di pianificare le conseguenziali operazioni di riparazione e contestualmente continuare a garantire l’erogazione idrica alla cittadinanza. Al momento, secondo quanto riporta la nota del Comune, continua l'erogazione idrica nel centro urbano, anche se fino a questa mattina erano diverse le segnalazioni di mancanza d'acqua sia da parte di ristoratori che di cittadini.

 

Seguiranno ulteriori informazioni sulla risoluzione del guasto.

 









Native | 06/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780309730-0-un-host-di-marsala-lancia-guesto-it-recensioni-google-e-guida-digitale-gratis-per-4-500-strutture.jpg

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