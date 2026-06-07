Marsala, il Viola Club lancia “Cantieri Culturali – Idee che costruiscono il futuro”

07/06/2026 11:00:00

Il Viola Club Marsala APS presenta “Cantieri Culturali – Idee che costruiscono il futuro”, un nuovo percorso dedicato alla promozione della cultura, della conoscenza e della partecipazione attiva della comunità.

L’iniziativa nasce dall’idea che la cultura possa rappresentare uno strumento concreto di crescita civile e sociale: conoscere, confrontarsi e condividere esperienze diventa così un modo per rafforzare il senso di comunità e stimolare il pensiero critico. Il progetto prevede nel tempo incontri dedicati a libri, musica, teatro, arti visive e linguaggi artistici contemporanei, con l’obiettivo di creare uno spazio aperto al territorio.

Il motto scelto, “Idee che costruiscono il futuro”, sintetizza l’impostazione del percorso: ogni appuntamento sarà concepito come un “cantiere” aperto, in cui le idee possano circolare e generare valore culturale e sociale.

Il progetto sarà sostenuto anche attraverso il 5x1000 destinato al Viola Club Marsala APS, che potrà contribuire alla realizzazione di eventi, presentazioni e attività culturali. Un invito alla partecipazione che va oltre la semplice donazione, configurandosi come adesione a un progetto condiviso.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 18:30 presso il Centro Culturale Multidisciplinare Otium – Biblioteca Sociale Ex Libris, con la presentazione del romanzo La prossima notte di Giovanni Agnoloni, pubblicato da Transeuropa Edizioni nella collana “Narratori delle riserve”.

Il libro intreccia calcio, memoria, storia italiana e ricerca identitaria, seguendo le vicende di Aaron Stewart, immaginario centravanti della Fiorentina, coinvolto in un percorso personale che richiama anche la storica trasferta della squadra da Firenze a Palermo nel 1946. Un romanzo che, pur partendo dall’universo calcistico, affronta temi universali come il rapporto tra padri e figli, la colpa, la redenzione e la memoria collettiva.

Alla presentazione interverranno l’autore Giovanni Agnoloni, Fabrizio Canino, presidente del Viola Club Marsala APS, e Barbara Lottero, presidente di Otium.

Con “Cantieri Culturali”, il Viola Club Marsala APS conferma la volontà di affiancare alla dimensione sportiva un impegno più ampio nel campo culturale e sociale, rafforzando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la vita comunitaria del territorio.



