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Cronaca
07/06/2026 17:35:00

Sub muore durante un'immersione in apnea

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/sub-muore-durante-un-immersione-in-apnea-450.jpg

Un uomo ha perso la vita questa mattina nelle acque di Santa Panagia, nella baia di Siracusa, durante un’immersione in apnea. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di 70 anni, non è riemerso dopo alcuni minuti dall’ingresso in mare, facendo scattare immediatamente l’allarme.

 

Sul posto è intervenuta la Guardia costiera di Siracusa, che ha disposto l’invio di una motovedetta e avviato le operazioni di ricerca sia in mare sia lungo la costa, con controlli anche nell’area della scogliera.

 

Le attività si sono protratte per diverse ore fino al ritrovamento del corpo, avvenuto poco prima delle 13.00. Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono state affidate alla Capitaneria di porto di Siracusa.

 









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