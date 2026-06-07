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Cronaca
07/06/2026 10:03:00

Spara al figlio al culmine di una lite: arrestato un uomo di 80 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/1780819725-0-spara-al-figlio-al-culmine-di-una-lite-arrestato-un-uomo-di-80-anni.jpg

Momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove una discussione familiare è degenerata in un episodio armato. Un uomo di 80 anni avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro il figlio, ferendolo a una gamba, per poi allontanarsi dall'abitazione e far perdere temporaneamente le proprie tracce.

L'episodio si è verificato intorno alle 22.30 in via Piave, nella zona vicina all'hotel Elios. Secondo quanto riportato da DirettaSicilia, il pensionato, identificato con le iniziali V.T., avrebbe sparato attraverso la porta di casa durante un acceso confronto con il figlio, G.T., di 49 anni.

 

La fuga e il rintraccio nella notte

Immediatamente dopo gli spari, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo e il personale della Questura di Caltanissetta, che hanno avviato una vasta attività di ricerca. L'uomo è stato individuato alcune ore più tardi, intorno alle 2.45, mentre si trovava in evidente stato di agitazione.

Prima di essere condotto in caserma, l'anziano è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti medici del caso. Al termine delle procedure è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. A difenderlo sarà l'avvocato Massimiliano Bellini, nominato quale legale di fiducia.

 

Ferito il figlio, indagini sulle cause del gesto

Il quarantanovenne, colpito a una gamba, è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale per le cure necessarie. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno portato la lite familiare a trasformarsi in una sparatoria. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.









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