Ragazza di 16 anni si perde e scivola sulle rocce di Monte Gallo

07/06/2026 19:35:00

Momenti di apprensione oggi sul versante meridionale di Monte Gallo, dove una giovane escursionista di 16 anni è stata soccorsa dopo aver perso l’orientamento ed essere scivolata sulle rocce di un sentiero abbandonato che collega la sommità del monte a Mondello.

L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo quando alcuni escursionisti che facevano parte del gruppo della ragazza hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112. La richiesta di intervento è stata trasferita dalla Centrale Unica di Emergenza alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha attivato il Servizio regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Tre squadre di tecnici del Soccorso Alpino sono partite immediatamente da Palermo e hanno raggiunto la giovane risalendo il ripido pendio. Dopo averle prestato le prime cure sul posto, i soccorritori l’hanno accompagnata in discesa lungo le tracce del vecchio sentiero, ormai non più percorribile da oltre un decennio a causa degli incendi e dello stato di abbandono.

La sedicenne è stata quindi affidata ai sanitari del 118 e trasferita all’Ospedale Civico di Palermo per ulteriori accertamenti e cure. Il Soccorso Alpino ricorda agli escursionisti l’importanza di valutare attentamente le condizioni dei percorsi prima di intraprendere un’escursione e di utilizzare calzature adeguate alle caratteristiche del terreno e dell’attività prevista.



