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Cronaca
07/06/2026 17:00:00

Incendio al porto di Marsala, colonna di fumo nero vicino all’Isola ecologica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/1780844845-0-incendio-al-porto-di-marsala-colonna-di-fumo-nero-vicino-all-isola-ecologica.jpg

 Un incendio con una densa colonna di fumo nero nei pressi del porto e dell’Isola ecologica questa mattina a Marsala. 

Al momento non è chiaro cosa abbia innescato il rogo né quale sia esattamente il materiale andato a fuoco. Dalle prime testimonianze, però, il colore del fumo farebbe pensare alla combustione di rifiuti o materiali plastici, probabilmente anche gomma.

 

L’area interessata è particolarmente sensibile, trovandosi in prossimità dell’ingresso portuale: diversi automobilisti e motociclisti in transito si sarebbero ritrovati molto vicino alle fiamme mentre entravano ed uscivano dal porto.

 

Sul posto non sono ancora disponibili dettagli ufficiali su eventuali interventi di soccorso o sull’origine dell’incendio.

 









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