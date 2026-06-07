Incendio al porto di Marsala, colonna di fumo nero vicino all’Isola ecologica

07/06/2026 17:00:00

Un incendio con una densa colonna di fumo nero nei pressi del porto e dell’Isola ecologica questa mattina a Marsala.

Al momento non è chiaro cosa abbia innescato il rogo né quale sia esattamente il materiale andato a fuoco. Dalle prime testimonianze, però, il colore del fumo farebbe pensare alla combustione di rifiuti o materiali plastici, probabilmente anche gomma.

L’area interessata è particolarmente sensibile, trovandosi in prossimità dell’ingresso portuale: diversi automobilisti e motociclisti in transito si sarebbero ritrovati molto vicino alle fiamme mentre entravano ed uscivano dal porto.

Sul posto non sono ancora disponibili dettagli ufficiali su eventuali interventi di soccorso o sull’origine dell’incendio.



