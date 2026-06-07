Cerca di spegnere un incendio e muore asfissiato

07/06/2026 20:46:00

Un uomo di 52 anni, Tonino Cataldo, residente a Balestrate, è morto nella serata di sabato dopo essere rimasto coinvolto in un incendio divampato nelle campagne di Borgo Parrini, nel territorio di Partinico (Palermo). L’uomo sarebbe deceduto per asfissia da inalazione di fumi mentre tentava di domare le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, Cataldo si trovava nel terreno del suocero quando avrebbe cercato di intervenire per spegnere il rogo con i mezzi a disposizione. In breve tempo, però, il fumo denso avrebbe saturato l’area riducendo drasticamente la possibilità di respirare, fino al malore e al successivo collasso.

A rinvenire l’uomo privo di sensi sarebbero stati alcuni familiari e vicini, allertati dalla colonna di fumo visibile anche a distanza.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha trasportato il 52enne in condizioni critiche all’ospedale di Partinico. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero.

La salma si trova nella camera mortuaria del presidio ospedaliero, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e stabilire l’origine delle fiamme, che potrebbe essere accidentale o legata alla propagazione da un fondo vicino.

Il dolore della comunità

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Balestrate, dove Cataldo era conosciuto come lavoratore e padre di famiglia. Messaggi di vicinanza sono arrivati da istituzioni locali e dalla comunità scolastica frequentata dal figlio.



