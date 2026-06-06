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Politica

» Vivavoce
06/06/2026 14:06:00

Da Marettimo a Paceco, 13,8 milioni per opere pubbliche. Pellegrino: "Governo Schifani conferma attenzione al territorio"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/da-marettimo-a-paceco-13-8-milioni-per-opere-pubbliche-pellegrino-governo-schifani-conferma-attenzione-al-territorio-450.jpg

"La riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione approvata dalla Giunta regionale destina risorse anche alla provincia di Trapani, rispondendo ad importanti esigenze del territorio in termini di mobilità, sicurezza e sviluppo economico. Si tratta di 12,4 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza del porto di Marettimo, con il prolungamento del molo e il rinnovamento del bacino per il trasporto di mezzi e passeggeri. Un intervento che riguarda direttamente la mobilità dei residenti delle Egadi e dei flussi turistici.
 

A questi si aggiungono 1,4 milioni per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico della diga Paceco, infrastruttura essenziale per la gestione idrica del territorio, a servizio soprattutto dell'agricoltura.
Sono investimenti per i quali ci siamo a lungo spesi e che il Governo regionale, su indicazione del presidente Schifani, ha voluto destinare a opere concrete, nell'ottica di garantire servizi più efficienti a cittadini e imprese."

 

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana
 









Native | 06/06/2026
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