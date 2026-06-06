Cosa fare nel weekend in provincia di Trapani: cinema, archeologia, sport e Vespe ...

06/06/2026 06:00:00

Un fine settimana ricco di appuntamenti in provincia di Trapani. Tra cinema, sport, archeologia, escursioni, musica al tramonto e raduni turistici, sabato 6 e domenica 7 giugno offrono occasioni per tutti i gusti, dai più piccoli agli appassionati di cultura, passando per gli amanti delle due ruote e delle attività all'aria aperta.

Ad Alcamo arriva "L'Infiltrato", il film girato nel Trapanese

Sabato sera alle 21 lo Starplace Multisala di Alcamo ospita una nuova proiezione de "L'Infiltrato", il thriller diretto da Fabio Vario e interamente girato in provincia di Trapani, tra Bonagia, Custonaci, Buseto Palizzolo e Valderice.

Il film racconta la storia di un agente sotto copertura infiltrato in una rete criminale guidata dal boss soprannominato "Il Serpente", affrontando temi come il traffico di droga, il pizzo e la corruzione. Alla proiezione saranno presenti il regista e alcuni protagonisti del cast, offrendo al pubblico l'occasione di confrontarsi direttamente con gli autori dell'opera.

Weekend sulle due ruote con il Raduno Nazionale Vespa

Alcamo sarà anche la capitale delle Vespe grazie al Raduno Turistico Nazionale Golfo di Castellammare, organizzato dal Vespa Club Alcamo e valido per il campionato turistico nazionale.

Sabato 6 giugno Piazza Ciullo ospiterà l'accoglienza e la registrazione degli equipaggi dalle 7 alle 18, mentre domenica 7 giugno i partecipanti si ritroveranno in Piazza della Repubblica, lato Castello, per una giornata dedicata alla scoperta del territorio.

L'iniziativa porterà in città centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia, chiamati a percorrere alcuni degli itinerari più suggestivi della Sicilia occidentale tra mare, borghi storici e panorami mozzafiato.

Sport protagonista con il XXI Fit For Fun Event

Sempre ad Alcamo, in contrada Sasi, Piazza Chiara Lubich, sabato si svolgerà il XXI Fit For Fun Event, manifestazione sportiva di rilievo nazionale patrocinata dal Comune.

In programma gare e dimostrazioni di mountain bike giovanile, fitness, indoor cycling e numerose altre attività sportive. Attesi circa 400 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane, accompagnati da famiglie e appassionati.

Segesta tra archeologia, natura e disegno dal vivo

Domenica mattina il FAI Giovani della Delegazione di Trapani propone un'esperienza originale al Parco Archeologico di Segesta.

L'appuntamento è alle 9.30 con una visita accompagnata che unirà approfondimenti storici, attività di Citizen Science e sessioni di Live Sketching, consentendo ai partecipanti di osservare e raccontare il patrimonio archeologico attraverso il disegno e l'osservazione diretta del paesaggio.

L'iniziativa si concluderà alle 13.30 ed è aperta sia agli iscritti FAI che ai non iscritti.

Selinunte: ingresso gratuito, visite guidate e concerto al tramonto

Domenica, essendo la prima del mese, l'ingresso al Parco Archeologico di Selinunte sarà gratuito.

Una giornata ricca di appuntamenti che inizierà al mattino con l'arrivo della Maratonina Partanna-Selinunte e la premiazione davanti al Tempio di Hera.

Alle 10.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata "Selinunte Highlights", mentre alle 11.30 partirà una passeggiata tra i grandi templi del parco e l'Antiquarium del Baglio Florio.

La giornata si concluderà alle 19.30 sull'Acropoli con il concerto al tramonto "Electro Mediterraneo" di Libero Reina, evento conclusivo del festival di fotografia sociale NONSONOCOSA. Un'esperienza immersiva tra musica elettronica, sonorità orientali e uno dei panorami più suggestivi della Sicilia.

Da questa domenica sarà inoltre possibile visitare il parco anche in bicicletta, accompagnati dalle guide autorizzate lungo percorsi dedicati.

Un weekend tra cultura, natura e territorio

Dalle sale cinematografiche ai parchi archeologici, passando per sport, turismo e musica, il primo fine settimana di giugno offre numerose occasioni per vivere il territorio trapanese.

Un programma che unisce valorizzazione dei luoghi, promozione culturale e attività all'aria aperta, confermando ancora una volta la ricchezza di iniziative che animano la provincia di Trapani all'inizio della stagione estiva.

Una Marina di Libri, a Palermo la grande festa dei libri

Per chi vuole spingersi fuori provincia, il weekend offre anche uno degli appuntamenti culturali più importanti della Sicilia. Ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo prosegue infatti Una Marina di Libri, il festival dedicato all'editoria indipendente e alla letteratura contemporanea.

La giornata di sabato 6 giugno sarà particolarmente ricca di incontri, presentazioni e spettacoli. Tra gli ospiti più attesi figurano la regina del noir nordico Liza Marklund, gli scrittori Giosuè Calaciura e Dario Ferrari, il fumettista LRNZ, oltre a numerosi protagonisti del mondo dell'editoria, del giornalismo e della cultura. In programma anche incontri sull'intelligenza artificiale e l'informazione, reading, concerti e spettacoli fino a tarda sera. L'edizione 2026 è dedicata al tema "La voce dei senza voce" e conferma la manifestazione come uno dei principali appuntamenti culturali del Mezzogiorno

Meteo: weekend ideale per gite ed escursioni

Anche il meteo sembra destinato a favorire gli appuntamenti all'aperto. Tra sabato e domenica sulla provincia di Trapani sono previste condizioni generalmente stabili, con cielo poco nuvoloso o caratterizzato da nubi sparse, assenza di precipitazioni significative e temperature tipicamente estive. Le massime dovrebbero attestarsi tra i 26 e i 28 gradi lungo la costa, con venti generalmente deboli e mari poco mossi, condizioni ideali per escursioni, visite nei parchi archeologici, attività sportive e giornate all'aria aperta.



