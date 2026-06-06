Un host di Marsala lancia Guesto.it: recensioni Google e guida digitale gratis per 4.500 strutture

06/06/2026 08:30:00

Massimo Picciotto ha ideato un sistema basato su NFC e QR Code che punta a costruire il primo ecosistema turistico digitale della Sicilia occidentale.



Nella provincia di Trapani operano circa 4.500 strutture ricettive tra alberghiere ed extra-alberghiere. La maggior parte dipende quasi interamente dai portali di prenotazione online, che trattengono commissioni significative e limitano il contatto diretto con l'ospite. Massimo Picciotto, host marsalese, ha costruito Guesto.it per provare a cambiare questa dinamica.



Come funziona il sistema

Il meccanismo è semplice. In ogni camera viene posizionato un supporto in plexiglass dotato di tecnologia NFC e QR Code. L'ospite, con un tocco sullo smartphone, può lasciare una recensione direttamente su Google Maps, senza passare dai filtri delle piattaforme di prenotazione. Per l'host significa più recensioni Google visibili a tutti, più visibilità organica e, nel tempo, più prenotazioni dirette senza intermediari. Il kit e la guida digitale sono già consultabili su www.guesto.it.



La camera diventa uno showroom del territorio

La parte più interessante è l'integrazione con l'economia locale. Tramite la guida digitale inclusa nel sistema, il turista può scoprire come muoversi in zona, dove mangiare, ma anche acquistare prodotti tipici: olio di Castelvetrano, vino di Marsala, artigianato del territorio. "Oggi il limite del bagaglio in aereo frena gli acquisti," spiega Picciotto. "Con Guesto il turista ordina tramite QR Code e riceve i prodotti direttamente a casa, che sia a Berlino o a Milano. L'esperienza continua anche dopo il check-out."



Un assistente digitale gratuito

Guesto.it risponde alle domande ricorrenti degli ospiti — informazioni utili, attrazioni, logistica — in tre lingue, liberando tempo all'host. Ed è gratuito. "Molti mi chiedono dov'è l'inganno," dice Picciotto. "Non c'è. Il sistema è gratuito per l'host perché il nostro modello di business si basa sul successo della rete. Più siamo, più la provincia di Trapani diventa forte. Se vince il territorio, vinciamo tutti."



Per info e adesioni:

Sito web: www.guesto.it

Massimo Picciotto: 351 6820258

Email: info@guesto.it



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



