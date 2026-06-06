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» Dalla Regione
06/06/2026 22:05:00

Vendemmia verde, sette milioni per oltre mille viticoltori siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/1780776553-0-vendemmia-verde-sette-milioni-per-oltre-mille-viticoltori-siciliani.jpg

Via libera ai contributi della misura “Vendemmia verde” 2026 destinati ai produttori vitivinicoli siciliani. L’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finanzierà 1.188 domande ammesse per un importo complessivo di circa sette milioni di euro.

 

La misura, prevista dal Piano nazionale strategico del settore vitivinicolo, consiste nell’erogazione di un sostegno economico ai produttori che scelgono di eliminare totalmente i grappoli d’uva prima della maturazione, azzerando così la resa dei vigneti interessati. L’obiettivo è quello di ridurre eventuali eccedenze produttive e mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino.

 

Introdotta dalla normativa europea, la “Vendemmia verde” punta a prevenire crisi di mercato e crolli dei prezzi, garantendo al tempo stesso la tutela del reddito degli agricoltori, senza compromettere il potenziale produttivo futuro dei vigneti e preservando il valore paesaggistico e culturale delle aree vitivinicole.

Il contributo viene riconosciuto attraverso un pagamento forfettario per ettaro di superficie vitata interessata dall’intervento. I produttori ammessi al finanziamento dovranno completare la distruzione dei grappoli entro il 14 giugno 2026 e comunicare, entro la stessa data, l’avvenuta esecuzione delle operazioni all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura competente tramite posta elettronica certificata (Pec).

 

L’elenco completo delle domande finanziate è disponibile sul sito della Regione Siciliana – Vendemmia Verde 2025/2026.









Native | 06/06/2026
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