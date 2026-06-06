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» Dai Comuni
06/06/2026 02:00:00

Oggi ad Alcamo la XXI Fit For Fur Event

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/oggi-ad-alcamo-la-xxi-fit-for-fur-event-450.jpg

Oggi, sabato 6 giugno Alcamo sarà teatro del XXI Fit For Fun Event, una manifestazione di rilevanza nazionale che si svolgerà in contrada Sasi, presso piazza Chiara Lubich. L'evento, presentato da Stefania Stagnetta, gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Alcamo.

 

Una giornata dedicata allo sport

 

Il Fit For Fun Event rappresenta un appuntamento che unisce diverse discipline sportive e attività dedicate al benessere. Tra le iniziative in programma spicca il ciclismo MTB giovanile, rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, che potranno cimentarsi nella mountain bike sia in forma agonistica che amatoriale.

Ampio spazio sarà dedicato anche al fitness e all’indoor cycling, disciplina che consente di pedalare su biciclette stazionarie seguendo allenamenti guidati e coinvolgenti.

 

Partecipanti da tutta la Sicilia e ospiti da diverse regioni

 

L’evento richiamerà sportivi e appassionati provenienti da tutta la Sicilia, con la partecipazione di presenter e istruttori in arrivo da diverse regioni italiane. Gli organizzatori prevedono la presenza di almeno 400 partecipanti, ai quali si aggiungeranno familiari, accompagnatori e amici.

 

Un'opportunità di promozione per il territorio

 

Oltre all'aspetto sportivo, la manifestazione rappresenta una vetrina importante per Alcamo e il suo territorio. I visitatori avranno infatti l'opportunità di scoprire le bellezze naturalistiche della zona e di degustare le eccellenze enogastronomiche locali, contribuendo così alla promozione turistica ed economica della città.

Il XXI Fit For Fun Event si conferma dunque un appuntamento capace di coniugare sport, aggregazione e valorizzazione del territorio, richiamando ad Alcamo centinaia di persone per una giornata all'insegna dell'attività fisica e del divertimento.

 



Dai Comuni | 2026-06-06 02:00:00
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