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» Dai Comuni
06/06/2026 09:00:00

Mazara: si insedia la nuova dirigente del settore “Servizi alla Città e alle Imprese”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/mazara-si-insedia-la-nuova-dirigente-del-settore-servizi-alla-citta-e-alle-imprese-450.jpg

Si è ufficialmente insediata con decorrenza 1° giugno la nuova dirigente del 3° settore comunale “Servizi alla Città e alle Imprese”, l’ing./arch. Irene Licari, nominata con determinazione sindacale n. 96/2026 al termine della procedura di selezione pubblica avviata dopo le dimissioni dell’ing. Basilio Sanseverino.

Il nuovo incarico, di durata biennale, segna un passaggio rilevante nella riorganizzazione dell’area tecnica del Comune di Mazara del Vallo, con l’obiettivo di garantire continuità e rafforzamento delle attività legate ai servizi urbani e al tessuto produttivo cittadino.

 

La dirigente Licari ricopre attualmente anche il ruolo di dirigente tecnico dell’Area 9 “Opere Pubbliche – PNRR” del Comune di Foggia ed è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Francavilla Fontana (Brindisi), con profilo di istruttore direttivo tecnico. È previsto un assetto in convenzione tra il Comune di Mazara del Vallo e il Comune di Foggia per l’utilizzo delle prestazioni professionali della dirigente fino al 30 settembre, con possibilità di proroga.

 

Il contratto individuale di lavoro è stato sottoscritto a Palazzo di Città alla presenza della dirigente del settore Personale, Maria Stella Marino, del segretario generale Vincenzo Sanzo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gasparino Giacalone e del sindaco Salvatore Quinci, che hanno rivolto alla neo dirigente un messaggio di benvenuto e auguri di buon lavoro. Con questo nuovo incarico, l’amministrazione comunale punta a consolidare la gestione tecnica dei servizi alla città e alle imprese, in una fase caratterizzata da interventi strategici e programmazione legata anche alle risorse del PNRR.

 

 

 

 

 



Dai Comuni | 2026-06-06 02:00:00
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