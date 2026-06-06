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» Dai Comuni
06/06/2026 08:00:00

Marsala, pubblicato l'avviso per il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/marsala-pubblicato-l-avviso-per-il-servizio-di-vigilanza-e-salvataggio-nelle-spiagge-450.jpg

Il Comune di Marsala ha avviato la procedura per garantire la sicurezza lungo le spiagge libere in vista della stagione estiva 2026. Il settore Servizi Pubblici Locali ha infatti pubblicato un avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio sui litorali cittadini, sia nella zona Nord che in quella Sud del territorio.

 

L’appalto coprirà il periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre 2026 e prevede l’installazione di tre torrette di avvistamento lungo le aree balneari individuate. Ogni postazione sarà presidiata da quattro assistenti bagnanti, organizzati in due turni giornalieri, dalle ore 9 alle 19, per garantire una copertura continuativa durante le ore di maggiore afflusso.

Il sistema di sicurezza in mare sarà inoltre rafforzato dalla presenza di un pattino di salvataggio per ciascuna torretta, a supporto degli operatori impegnati nel servizio di prevenzione e intervento.

 

Le modalità di partecipazione e tutti i dettagli amministrativi per la presentazione delle istanze sono consultabili nell’avviso pubblicato dal Comune e disponibile online al seguente indirizzo: Avviso pubblico Comune di Marsala – Vigilanza spiagge 2026

 

 



Dai Comuni | 2026-06-06 02:00:00
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