Favignana, approvato il nuovo regolamento del Consiglio comunale

06/06/2026 00:32:00

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione e il funzionamento dell'assemblea civica, un provvedimento che punta a rendere più moderno, trasparente ed efficace il lavoro istituzionale dell'ente.

A darne notizia è il gruppo di maggioranza "Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco", che sottolinea l'importanza del passaggio avvenuto nella seduta del 4 giugno 2026.

Regole più chiare per il dibattito

Tra le principali novità introdotte dal regolamento figurano tempi certi per gli interventi dei consiglieri, una disciplina più dettagliata per la presentazione di mozioni e ordini del giorno e una valorizzazione del ruolo delle Commissioni consiliari.

L'obiettivo dichiarato è quello di garantire un confronto politico più ordinato e produttivo, nel rispetto dei tempi e delle prerogative di ciascun componente dell'aula.

Un Consiglio più vicino ai cittadini

Secondo la maggioranza, un'organizzazione più efficiente dei lavori consiliari si traduce anche in un migliore servizio per la comunità. Il nuovo regolamento mira infatti a favorire una maggiore funzionalità dell'assemblea e una più efficace risposta alle esigenze del territorio.

Il ringraziamento della maggioranza

L'approvazione del testo è stata il risultato di un percorso di confronto che ha coinvolto le forze politiche presenti in Consiglio, gli uffici comunali e la Commissione competente.

Il gruppo di maggioranza ha espresso ringraziamenti al presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri, al segretario generale, agli uffici dell'ente e all'amministrazione comunale per il contributo fornito durante l'iter che ha portato all'adozione del nuovo regolamento.



