Custonaci premiata a Venezia per "Il mare più bello 2026"

06/06/2026 11:03:00

Custonaci riceve un importante riconoscimento nazionale e internazionale: la menzione speciale “Il mare più bello 2026”, assegnata da Legambiente e Touring Club Italiano, nell’ambito della Venice Climate Week – Planet Aqua, Planet Peace, ospitata presso l’Università Iuav di Venezia.

Un premio che inserisce il Comune tra le otto amministrazioni italiane segnalate per buone pratiche ambientali e turistiche, insieme a Bacoli, Baunei, Jesolo, Molveno, Otranto, Pollica e Spotorno. Custonaci è inoltre l’unico Comune siciliano presente nella selezione 2026.

Il riconoscimento: cultura, ambiente e identità

Nel motivare il premio, gli organizzatori hanno sottolineato l’impegno del Comune di Custonaci nella valorizzazione dell’identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, oltre che nei progetti di sviluppo del turismo sostenibile e nella tutela ambientale.

Particolare rilievo viene dato anche al percorso di innovazione progettuale già avviato dall’amministrazione, con un approccio integrato tra ambiente, cultura e sviluppo locale.

Il sindaco: “Un modello di accoglienza esperienziale e sostenibile”

A Venezia, il sindaco ha ribadito la visione alla base del progetto “Custonaci Green Coast”, che punta a una trasformazione profonda del territorio costiero.

“Custonaci nasce attorno al mare e a un culto mariano: il legame con il Mediterraneo è scritto nel nostro DNA”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il progetto abbia coinvolto più livelli di intervento: dalla valorizzazione della pesca mediterranea fino alla creazione di spazi culturali contemporanei.

Tra le iniziative già avviate figurano l’iscrizione al Registro delle Identità della Pesca Mediterranea, la realizzazione di un museo di arte contemporanea en plein air vicino al mare, la riqualificazione delle spiagge accessibili e certificate, l’utilizzo del marmo locale per l’arredo urbano e nuove progettualità per la difesa della costa.

“Non turisti, ma visitatori”

Al centro della visione amministrativa c’è un cambio di paradigma nell’accoglienza: non più turismo di passaggio, ma esperienza territoriale consapevole.

“Per noi chi arriva non è un turista, ma un visitatore: pensiamo a una forma di accoglienza sostenibile e, prima ancora, esperienziale, dove il Mediterraneo diventa ponte”, ha aggiunto il sindaco.

Un modello che mira a coniugare sviluppo economico e tutela ambientale, rafforzando l’identità del territorio e la sua attrattività nel lungo periodo.

Un premio che rafforza il percorso “Custonaci Green Coast”

Il riconoscimento ottenuto a Venezia rappresenta un ulteriore tassello del progetto strategico “Custonaci Green Coast”, che punta a rendere il territorio un laboratorio di sostenibilità costiera nel Mediterraneo.

Un percorso che ora riceve un’ulteriore validazione nazionale, confermando Custonaci tra le realtà emergenti nel panorama italiano del turismo sostenibile e della rigenerazione ambientale.



