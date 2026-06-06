Ospiti e appuntamenti della terza giornata di "Una marina di libri"

06/06/2026 07:09:00

La terza giornata del festival "Una marina di libri", sabato 6 giugno, sarà ricca di temi e ospiti, accogliendo grandi nomi della narrativa contemporanea, incontri dedicati all’editoria e alla formazione, appuntamenti per l’infanzia, riflessioni sui linguaggi del presente e spettacoli dal vivo.

Tra i momenti centrali della giornata spiccano gli appuntamenti curati dalla rinnovata direzione artistica di Una marina di libri, che accompagneranno il pubblico lungo un percorso che intreccia letteratura, impegno civile, memoria e performance.

Si parte alle 10.00 al Cre.Zi.Plus l’incontro “Leggere il Sud: libri, scuole e biblioteche per il futuro dei territori”, promosso da AIE – Associazione Italiana Editori – e Una marina di libri. All’appuntamento, introdotto da Gaetano Savatteri, parteciperanno: Innocenzo Cipolletta, Piero Attanasio, Ottavio Navarra e Antonio Sellerio, rappresentanti istituzionali e della filiera del libro. Un confronto pubblico sul ruolo della lettura e delle biblioteche come strumenti di crescita culturale e coesione sociale e sviluppo territoriale con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle Isole.

Numerosissime e interessanti le proposte degli editori in fiera: alle 11 all’Institut français - presentazione del libro di Lorena Spampinato “A Catania con Goliarda Sapienza” (Perrone Editore), a seguire, alle 12, presentazione del libro di Corrado De Rosa “Totò Schillaci, non ero previsto” (66thand2nd); alle 12 sul Palco Tenute Orestiadi la presentazione del libro di Nino Amadore In morte di un maresciallo. Il caso di Ada Fleres (Laurana editore). Nel pomeriggio, alle 17.00 allo Spazio Franco, “Letteratura e spazio pubblico” di Ambra Carta, Simone Giusti, Tiziana Piras e Lucia Rodler, a cura di Carocci e Una marina di libri, rifletterà sul valore pubblico della letteratura e sul rapporto tra studi umanistici e società contemporanea. Alle 17.00 allo Spazio Mediterraneo – Legambiente, Giuseppe Di Piazza presenterà “Giallo come lo zolfo” (Harper Collins), mentre alle 17.30 al Viale 5 Massimo Maugeri presenterà “Quel che facciamo dell’amore” (La Nave di Teseo).

Alle 18.00 alla Vasca Cre.Zi l’incontro con LRNZ e il secondo volume di “Geist Maschine” (Bao Publishing), uno degli appuntamenti più attesi dedicati al fumetto contemporaneo. Alle 18 Spazio Franco presentazione del libro “Le stragi del 1992. Politica, istituzioni e memoria” (Viella Editrice), a cura di Vittorio Coco, Matteo Di Figlia, Carlo Verri, alle 18.30 sul Palco Tenute Orestiadi arriverà la regina del noir nordico Liza Marklund con “Il segreto della montagna” (Marsilio), in dialogo con Giancarlo De Cataldo, alle 18:30 al Cinema De Seta Tiziana Lenzo presenta Paolo Giaccone. Storia, eredità scientifica e morale tra interviste e ricordi (Torri del vento edizioni), alle 19.30 Arci Tavola Tonda presentazione del libro Centro senza centro. Le periferie di Marc Augé con un’intervista inedita sullo Zen di Palermo (Mimesis) di Paola Nicita ed Emanuele Lo Cascio.

Sellerio sarà protagonista di alcuni tra gli appuntamenti più attesi della giornata. Alle 18.00 al Cre.Zi Plus Giosuè Calaciura presenterà “L’Ammiraglio”, intensa rilettura della figura di Cristoforo Colombo, mentre alle 19.00 all’Institut français Dario Ferrari presenterà “L’idiota di famiglia”, romanzo che attraversa con ironia e malinconia i rapporti familiari e il disagio generazionale.

Per Navarra Editore alle 20.00 Spazio Open Daniele Billitteri presenterà “Noi, i ragazzi di Corso dei Mille”, con la partecipazione di Stefania Blandeburgo e Gaetano Basile, ritratto intenso e poetico di una Palermo popolare fatta di contraddizioni, dolore e meraviglia quotidiana.

Ampio spazio anche alla letteratura per l’infanzia e ai percorsi educativi promossi dalla Libreria Dudi. La giornata si aprirà alle 10.00 ad Arci Tavola Tonda con “Per avere voce ci vuole orecchio”, percorso formativo realizzato insieme alla LUMSA dedicato all’educazione paritaria, alla mediazione narrativa e alla musica per l’infanzia. Nel corso della giornata si alterneranno laboratori, letture e attività per bambine e bambini, con protagonisti tra gli altri Angelo Mozzillo, Marianna Balducci, Anna Pedrazzini e Arci Le Giuggiole.

Gli appuntamenti de I Segni di Venere attraverseranno invece i temi dell’informazione, dell’immaginario e della parità di genere. Alle 10.00 ad Assostampa il corso di formazione professionale per giornalisti dal titolo “Giornalismo 4.0: AI, nuovi linguaggi e nuovi media” che metterà al centro il rapporto tra intelligenza artificiale, deontologia e comunicazione contemporanea. Alle 19.30 sul Palco Tenute Orestiadi andrà in scena il reading “Venivamo da un sogno” di Maria Teresa Coraci, un viaggio teatrale tra figure femminili simbolo di emancipazione e resistenza: appuntamento curato dal Centro evangelico di cultura “Giacomo Bonelli” e Centro diaconale “La Noce”.

La giornata sarà attraversata anche da numerosi spettacoli, reading e performance. Alle 19.00 all’ Open ridotto per MarinaLive Alfonso Moscato porterà in scena “Manuale d’istruzioni per perdere le chiavi di casa”, incontro tra concerto e reading poetico. Alle 20.00 allo Spazio Franco Serena Ganci, insieme agli allievi del Teatro Biondo e al pianista Aki Spadaro, presenterà “Come una preghiera”, performance musicale e teatrale sospesa tra rito, voce e sperimentazione sonora. A chiudere la serata, alle 20.30 sul Palco Tenute Orestiadi, “Orlando furioso fatto a pezzi” del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, mentre alle 21.00 allo Spazio Open Pablo Listening Bar presenta Pierpaolo Capovilla che legge “La religione del mio tempo” di Pier Paolo Pasolini, poemetto lucido e feroce sulle trasformazioni del Paese, sul consumo come linguaggio dominante e sulla perdita di innocenza. La voce radicale di Capovilla attraversa questi versi senza addomesticarli, trasformando il reading in qualcosa di più: un confronto vivo tra due ferite ancora aperte.



