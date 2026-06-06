Marsala: torna “Malìa e Incanto” la rassegna culturale per un’estate al femminile

06/06/2026 20:00:00

Prende il via dal 26 giugno al 16 luglio la seconda edizione della rassegna culturale “Malìa e Incanto”, promossa dall’Officina artistica Carpe Diem. Un cartellone che intreccia letteratura, teatro e musica in sei appuntamenti ospitati tra la Terrazza Carpe Diem, il Giardino di Assud e gli Opifici Bianchi, con un filo conduttore dichiarato: il racconto del femminile, tra memoria, identità e contemporaneità.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 26 giugno alle 18:30 nella Terrazza Carpe Diem con la presentazione del libro di Bertha Benz. Le 100 miglia che cambiarono la storia di Ester Rizzo (Navarra Editore). Il volume racconta la vicenda di Bertha Benz e il suo ruolo decisivo, spesso dimenticato, nella nascita dell’automobile. A dialogare con l’autrice sarà Giusy Agueli, mentre la narrazione sarà affidata alla voce di Luana Rondinelli.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 2 luglio negli Opifici Bianchi con il concerto “Vucchi i l’arma” della cantante Ester Pantano, accompagnata da Giovanni Balistreri e Vincenzo Piccione Pipitone. Uno spettacolo che attraversa sonorità e lingua siciliana in una chiave intima e contemporanea.

Sabato 4 luglio sarà la volta di “A strega du mare” di Chiara Putaggio, presentato alla Terrazza Carpe Diem. Il testo rielabora la figura della Sirenetta tra mito e storia, ambientandola nell’antica Lilybeo. La lettura scenica coinvolgerà diversi interpreti con accompagnamento musicale.

Mercoledì 8 luglio il Giardino di Assud ospiterà il concerto-omaggio “La voglia e la pazzia”, dedicato a Ornella Vanoni, con un ensemble di musicisti e voci dell’Officina Carpe Diem.

Sabato 12 luglio andrà in scena la prima teatrale “Angelica” di e con Giada Costa, rilettura contemporanea della figura ariostesca, che restituisce autonomia e complessità al personaggio femminile.

Chiusura il 16 luglio con il concerto “Radica” di Francesca Incudine, accompagnata da Manfredi Tumminello e Salvo Compagno. Un viaggio musicale dentro l’identità siciliana e le sue trasformazioni.

La rassegna, ideata da Luana Rondinelli insieme a Gregorio Caimi, si conferma un progetto che punta a coniugare linguaggi artistici diversi e a valorizzare il territorio, rivolgendosi sia al pubblico locale che ai visitatori estivi.

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 26 giugno – ore 18:30 | Terrazza Carpe Diem

Presentazione libro: “Bertha Benz. Le 100 miglia che cambiarono la storia”

Ad aprire la rassegna sarà la presentazione del volume di Ester Rizzo, dedicato alla figura di Bertha Benz e al suo ruolo decisivo nella nascita dell’automobile.

Intervengono:

Giusy Agueli

Letture a cura di Luana Rondinelli

Ingresso libero.

Giovedì 2 luglio – ore 19:00 | Opifici Bianchi

Concerto: “Vucchi i l’arma”

Protagonista Ester Pantano con:

Giovanni Balistreri (sassofono)

Vincenzo Piccione Pipitone (tastiere)

Un concerto che attraversa sonorità mediterranee e lingua siciliana in chiave contemporanea.

Ingresso: 18 euro + prevendita

Biglietti su Tickettando e presso I Viaggi dello Stagnone.

Sabato 4 luglio – ore 18:30 | Terrazza Carpe Diem

Libro e reading: “A strega du mare”

Presentazione del libro di Chiara Putaggio, edito da Mohicani.

Un’opera che reinterpreta il mito della Sirenetta tra poesia e prosa, ambientata nell’antica Lilybeo.

Reading con:

Stefania Parrinello

Nadia Zannelli

Marilena Colicchia

Loredana Salerno

Eleonora Bongiorno

Angela Alagna

Daniele Bertolino

Musiche di:

Gregorio Caimi

Voce di Riccardo Patti

Moderazione: Giada Costa

Ingresso libero.

Mercoledì 8 luglio – ore 19:00 | Giardino di Assud

Concerto omaggio a Ornella Vanoni: “La voglia e la pazzia”

Tributo a Ornella Vanoni, tra le voci più importanti della musica italiana.

Musicisti e interpreti:

Abele Gallo (batteria)

Alessio Cordaro (basso)

Fabio Gandolfo (piano)

Gregorio Caimi (chitarre)

Roberta Caly (voce)

Lea Pavia (voce)

Lucrezia Benigno (voce)

Ingresso: 12 euro + prevendita

Sabato 12 luglio – ore 19:00 | Giardino di Assud

Prima teatrale: “Angelica”

Spettacolo di e con Giada Costa, liberamente ispirato all’“Orlando Furioso” di Ariosto.

Un’interpretazione contemporanea della figura di Angelica, emancipata dai modelli narrativi tradizionali e dal legame esclusivo con i personaggi maschili.

Ingresso: 12 euro + prevendita

Giovedì 16 luglio – ore 19:00 | Giardino di Assud

Concerto: “Radica”

Gran finale con Francesca Incudine, accompagnata da:

Manfredi Tumminello

Salvo Compagno

Un concerto che esplora radici e identità della Sicilia contemporanea, tra memoria e trasformazione.

Ingresso: 12 euro + prevendi



