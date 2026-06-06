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Cultura
06/06/2026 10:00:00

Estate 2026 a Marettimo: il viaggio tra Omero e Butler nell'Isola di Ulisse

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/estate-2026-a-marettimo-il-viaggio-tra-omero-e-butler-nell-isola-di-ulisse-450.jpg

Per l’estate 2026, l’Associazione CSRT Marettimo propone un ricco calendario di appuntamenti culturali che attraversano letteratura, storia, musica e identità mediterranea, con il filo conduttore del viaggio omerico e della rilettura di Marettimo come possibile Itaca, secondo la celebre ipotesi di Samuel Butler.

Il progetto, intitolato “Tra Omero e Butler – omaggio a Renato Lo Schiavo, Marettimo/Itaca 1894”, si sviluppa da giugno a settembre e intreccia incontri, presentazioni, mostre e performance artistiche.

 

Il tema: Odissea, Marettimo e la visione di Butler

 

L’intero programma ruota attorno alla suggestione letteraria dello scrittore inglese Samuel Butler, che identificò nell’isola di Marettimo la possibile Itaca di Ulisse e ipotizzò un’Odissea di matrice femminile.

A cornice degli eventi, una mostra fotografica con circa 30 immagini originali scattate da Butler nel 1893/94 (24 a Marettimo e 6 a Favignana), realizzata in collaborazione con il St. John’s College della Cambridge University. Le opere saranno esposte tra Museo del Mare, oratorio parrocchiale e successivamente in luoghi simbolici come le “Case Romane”, il Castello di Punta Troia e lo Stabilimento/Palazzo Florio.

La rassegna è dedicata alla memoria del professor Renato Lo Schiavo, protagonista degli studi su Butler e del recupero delle fotografie originali.

 

Giugno: apertura del viaggio culturale

  •  
  • 11 giugno – Avvio ciclo Ulissidi Egadini
    Gioacchino Cataldo e il mito della tonnara, attraverso i racconti della figlia Antonella tratti dal suo libro.
  • 27 giugno – Omaggio a Nitto Mineo
    Mostra fotografica e documentario su Nitto Mineo, a cura di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca.
  • 27 giugno – Presentazione: Tutto il mare che ho nel cuore di Francesco Del Piano.
  • 26–28 giugnoFestival della Fiaba
    Evento centrale dedicato al racconto orale e alla tradizione.

 

Luglio: letteratura, poesia e Odissea contemporanea

  •  
  • 3 luglioLetture Siciliane (VI edizione) con Sergio Sichenze su Leonardo Sciascia
  • 9 luglioOltremare, podcast di Francesca Mineo (Officina del Podcast)
  • 12 luglioSatyros, la mia Odissea di Alessandro Uliveri
  • 15 luglioIl domatore di gechi di M. Serena Sanfilippo
  • 20 luglioMicrocosmi di Agata blu di Rosaria Basile
  • 23 luglioLa pescatrice di Giuseppe Festa (ambientazione Marettimo)
  • Luglio (data da definire)Samuel Butler e la musica a cura di Tommy Rusconi
  • Luglio–agostoI viaggi di Ulisse e le Isole Egadi di Girolama “Lella” Sansone Virgilio

 

Agosto: il mare come narrazione

  •  
  • In Vino Poesis – quarto raduno notturno con Alessia Maiorana su “Hierà, isola sacra”
  • 2 agostoLa mentalità del granchio di Gaspare Grammatica
  • Fine agosto – Presentazione di Adesso sì di Andrea Delogu (Sardegna–Marettimo)

 

Settembre: memoria, Butler e ritorni

  •  
  • Approfondimento: I luoghi di Samuel Butler a Marettimo a cura di Emilio Milana (Gruppo Archeologico “Maretamo”)
  • Butler: un guastafeste nell’Inghilterra vittoriana di Antonino Rallo
  • Letture da Erewhon con Laura Lodico e materiali video dello spettacolo con Marco Paolini e Mario Brunello
  • La moglie presunta di Gioacchino Lipari
  • 5 settembrePerché ero ragazzo di Alaa Faraj

 

Evento finale

6 settembre – Alba in Musica a “Case Romane”

 

Concerto con I Musicanti per “Lacrimi di sali – l’alba di chi torna”.

Un momento simbolico conclusivo in cui l’alba diventa metafora di ritorno e rinascita, in continuità con il viaggio omerico e il percorso culturale dell’intera rassegna.

 

Eventi speciali e prospettive future

 

Durante la stagione saranno inoltre proposti approfondimenti su:

  • Faro di Punta Libeccio
  • Antico Cimitero “Calvario”
  • Semaforo di Marettimo

La documentazione video degli eventi sarà curata con la collaborazione di Salvatore Torrente.









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