Estate 2026 a Marettimo: il viaggio tra Omero e Butler nell'Isola di Ulisse

06/06/2026 10:00:00

Per l’estate 2026, l’Associazione CSRT Marettimo propone un ricco calendario di appuntamenti culturali che attraversano letteratura, storia, musica e identità mediterranea, con il filo conduttore del viaggio omerico e della rilettura di Marettimo come possibile Itaca, secondo la celebre ipotesi di Samuel Butler.

Il progetto, intitolato “Tra Omero e Butler – omaggio a Renato Lo Schiavo, Marettimo/Itaca 1894”, si sviluppa da giugno a settembre e intreccia incontri, presentazioni, mostre e performance artistiche.

Il tema: Odissea, Marettimo e la visione di Butler

L’intero programma ruota attorno alla suggestione letteraria dello scrittore inglese Samuel Butler, che identificò nell’isola di Marettimo la possibile Itaca di Ulisse e ipotizzò un’Odissea di matrice femminile.

A cornice degli eventi, una mostra fotografica con circa 30 immagini originali scattate da Butler nel 1893/94 (24 a Marettimo e 6 a Favignana), realizzata in collaborazione con il St. John’s College della Cambridge University. Le opere saranno esposte tra Museo del Mare, oratorio parrocchiale e successivamente in luoghi simbolici come le “Case Romane”, il Castello di Punta Troia e lo Stabilimento/Palazzo Florio.

La rassegna è dedicata alla memoria del professor Renato Lo Schiavo, protagonista degli studi su Butler e del recupero delle fotografie originali.

Giugno: apertura del viaggio culturale



11 giugno – Avvio ciclo Ulissidi Egadini

Gioacchino Cataldo e il mito della tonnara , attraverso i racconti della figlia Antonella tratti dal suo libro.

– Avvio ciclo , attraverso i racconti della figlia Antonella tratti dal suo libro. 27 giugno – Omaggio a Nitto Mineo

Mostra fotografica e documentario su Nitto Mineo , a cura di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca.

– Omaggio a Nitto Mineo Mostra fotografica e documentario su , a cura di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca. 27 giugno – Presentazione: Tutto il mare che ho nel cuore di Francesco Del Piano.

– Presentazione: di Francesco Del Piano. 26–28 giugno – Festival della Fiaba

Evento centrale dedicato al racconto orale e alla tradizione.

Luglio: letteratura, poesia e Odissea contemporanea



3 luglio – Letture Siciliane (VI edizione) con Sergio Sichenze su Leonardo Sciascia

– (VI edizione) con Sergio Sichenze su Leonardo Sciascia 9 luglio – Oltremare , podcast di Francesca Mineo (Officina del Podcast)

– , podcast di Francesca Mineo (Officina del Podcast) 12 luglio – Satyros, la mia Odissea di Alessandro Uliveri

– di Alessandro Uliveri 15 luglio – Il domatore di gechi di M. Serena Sanfilippo

– di M. Serena Sanfilippo 20 luglio – Microcosmi di Agata blu di Rosaria Basile

– di Rosaria Basile 23 luglio – La pescatrice di Giuseppe Festa (ambientazione Marettimo)

– di Giuseppe Festa (ambientazione Marettimo) Luglio (data da definire) – Samuel Butler e la musica a cura di Tommy Rusconi

– a cura di Tommy Rusconi Luglio–agosto – I viaggi di Ulisse e le Isole Egadi di Girolama “Lella” Sansone Virgilio

Agosto: il mare come narrazione



In Vino Poesis – quarto raduno notturno con Alessia Maiorana su “Hierà, isola sacra”

– quarto raduno notturno con Alessia Maiorana su “Hierà, isola sacra” 2 agosto – La mentalità del granchio di Gaspare Grammatica

– di Gaspare Grammatica Fine agosto – Presentazione di Adesso sì di Andrea Delogu (Sardegna–Marettimo)

Settembre: memoria, Butler e ritorni



Approfondimento: I luoghi di Samuel Butler a Marettimo a cura di Emilio Milana (Gruppo Archeologico “Maretamo”)

a cura di Emilio Milana (Gruppo Archeologico “Maretamo”) Butler: un guastafeste nell’Inghilterra vittoriana di Antonino Rallo

di Antonino Rallo Letture da Erewhon con Laura Lodico e materiali video dello spettacolo con Marco Paolini e Mario Brunello

con Laura Lodico e materiali video dello spettacolo con Marco Paolini e Mario Brunello La moglie presunta di Gioacchino Lipari

di Gioacchino Lipari 5 settembre – Perché ero ragazzo di Alaa Faraj

Evento finale

6 settembre – Alba in Musica a “Case Romane”

Concerto con I Musicanti per “Lacrimi di sali – l’alba di chi torna”.

Un momento simbolico conclusivo in cui l’alba diventa metafora di ritorno e rinascita, in continuità con il viaggio omerico e il percorso culturale dell’intera rassegna.

Eventi speciali e prospettive future

Durante la stagione saranno inoltre proposti approfondimenti su:

Faro di Punta Libeccio

Antico Cimitero “Calvario”

Semaforo di Marettimo

La documentazione video degli eventi sarà curata con la collaborazione di Salvatore Torrente.



