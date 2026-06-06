Estate 2026 a Marettimo: il viaggio tra Omero e Butler nell'Isola di Ulisse

Per l’estate 2026, l’Associazione CSRT Marettimo propone un ricco calendario di appuntamenti culturali che attraversano letteratura, storia, musica e identità mediterranea, con il filo conduttore del viaggio omerico e della rilettura di Marettimo come possibile Itaca, secondo la celebre ipotesi di Samuel Butler.
Il progetto, intitolato “Tra Omero e Butler – omaggio a Renato Lo Schiavo, Marettimo/Itaca 1894”, si sviluppa da giugno a settembre e intreccia incontri, presentazioni, mostre e performance artistiche.
Il tema: Odissea, Marettimo e la visione di Butler
L’intero programma ruota attorno alla suggestione letteraria dello scrittore inglese Samuel Butler, che identificò nell’isola di Marettimo la possibile Itaca di Ulisse e ipotizzò un’Odissea di matrice femminile.
A cornice degli eventi, una mostra fotografica con circa 30 immagini originali scattate da Butler nel 1893/94 (24 a Marettimo e 6 a Favignana), realizzata in collaborazione con il St. John’s College della Cambridge University. Le opere saranno esposte tra Museo del Mare, oratorio parrocchiale e successivamente in luoghi simbolici come le “Case Romane”, il Castello di Punta Troia e lo Stabilimento/Palazzo Florio.
La rassegna è dedicata alla memoria del professor Renato Lo Schiavo, protagonista degli studi su Butler e del recupero delle fotografie originali.
Giugno: apertura del viaggio culturale
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- 11 giugno – Avvio ciclo Ulissidi Egadini
Gioacchino Cataldo e il mito della tonnara, attraverso i racconti della figlia Antonella tratti dal suo libro.
- 27 giugno – Omaggio a Nitto Mineo
Mostra fotografica e documentario su Nitto Mineo, a cura di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca.
- 27 giugno – Presentazione: Tutto il mare che ho nel cuore di Francesco Del Piano.
- 26–28 giugno – Festival della Fiaba
Evento centrale dedicato al racconto orale e alla tradizione.
Luglio: letteratura, poesia e Odissea contemporanea
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- 3 luglio – Letture Siciliane (VI edizione) con Sergio Sichenze su Leonardo Sciascia
- 9 luglio – Oltremare, podcast di Francesca Mineo (Officina del Podcast)
- 12 luglio – Satyros, la mia Odissea di Alessandro Uliveri
- 15 luglio – Il domatore di gechi di M. Serena Sanfilippo
- 20 luglio – Microcosmi di Agata blu di Rosaria Basile
- 23 luglio – La pescatrice di Giuseppe Festa (ambientazione Marettimo)
- Luglio (data da definire) – Samuel Butler e la musica a cura di Tommy Rusconi
- Luglio–agosto – I viaggi di Ulisse e le Isole Egadi di Girolama “Lella” Sansone Virgilio
Agosto: il mare come narrazione
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- In Vino Poesis – quarto raduno notturno con Alessia Maiorana su “Hierà, isola sacra”
- 2 agosto – La mentalità del granchio di Gaspare Grammatica
- Fine agosto – Presentazione di Adesso sì di Andrea Delogu (Sardegna–Marettimo)
Settembre: memoria, Butler e ritorni
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- Approfondimento: I luoghi di Samuel Butler a Marettimo a cura di Emilio Milana (Gruppo Archeologico “Maretamo”)
- Butler: un guastafeste nell’Inghilterra vittoriana di Antonino Rallo
- Letture da Erewhon con Laura Lodico e materiali video dello spettacolo con Marco Paolini e Mario Brunello
- La moglie presunta di Gioacchino Lipari
- 5 settembre – Perché ero ragazzo di Alaa Faraj
Evento finale
6 settembre – Alba in Musica a “Case Romane”
Concerto con I Musicanti per “Lacrimi di sali – l’alba di chi torna”.
Un momento simbolico conclusivo in cui l’alba diventa metafora di ritorno e rinascita, in continuità con il viaggio omerico e il percorso culturale dell’intera rassegna.
Eventi speciali e prospettive future
Durante la stagione saranno inoltre proposti approfondimenti su:
- Faro di Punta Libeccio
- Antico Cimitero “Calvario”
- Semaforo di Marettimo
La documentazione video degli eventi sarà curata con la collaborazione di Salvatore Torrente.