Vasto incendio a Petrosino, vicino alla zona del depuratore

In tre sul monopattino in centro, poi scappa dalla Polizia Locale: arrestato un 22enne

Tre persone su un monopattino elettrico nel cuore di Trapani, poi la fuga alla vista della Polizia Locale e un inseguimento tra le strade del centro. Si è conclusa con un arresto la mattinata movimentata vissuta tra Palazzo Cavarretta e la...