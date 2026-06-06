Vasto incendio a Petrosino, vicino alla zona del depuratore

Prosegue con numerosi incendi il primo fine settimana di giugno nel Trapanese. Dopo i roghi registrati nelle scorse ore a Marsala, un altro incendio ha interessato il territorio di Petrosino.
Le fiamme hanno coinvolto alcuni terreni nelle vicinanze del depuratore comunale, con una colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto le squadre antincendio per contenere e spegnere il rogo, evitando che potesse estendersi ulteriormente.
Non sono ancora note le cause dell'incendio. L'episodio conferma però l'inizio di una stagione che si preannuncia particolarmente delicata sul fronte degli incendi.