Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
06/06/2026 13:21:00

Marsala, altro incendio al litorale sud: alta colonna di fumo vicino al Signorino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/marsala-altro-incendio-al-litorale-sud-alta-colonna-di-fumo-vicino-al-signorino-450.jpg

Altro incendio a Marsala. Nella tarda mattinata di oggi un nuovo rogo è divampato nella zona del Lido Signorino, lungo il litorale sud della città, generando una vasta colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

 

Numerosi bagnanti presenti in spiaggia hanno assistito alla scena, osservando l'enorme nube levarsi nel cielo.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Resta da accertare se si tratti di un rogo sviluppatosi accidentalmente o se, invece, sia stato qualcuno ad appiccare il fuoco.

 

Si tratta del terzo incendio significativo registrato nell'arco di poche ore nel territorio marsalese. Già questa mattina le fiamme avevano interessato l'area alle spalle dell'ospedale "Paolo Borsellino", mentre nella giornata di ieri un altro vasto incendio aveva colpito la zona dello Stagnone, producendo anch'esso un'alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. 

 

L'ennesimo episodio riaccende l'allarme per gli incendi estivi nel territorio marsalese, in un periodo caratterizzato da temperature elevate e vegetazione particolarmente secca. Le autorità sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella verifica delle cause del rogo.

 

 

 

 

 

 









Native | 06/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780309730-0-un-host-di-marsala-lancia-guesto-it-recensioni-google-e-guida-digitale-gratis-per-4-500-strutture.jpg

Un host di Marsala lancia Guesto.it: recensioni Google e guida digitale...

Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...