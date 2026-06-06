Marsala, altro incendio al litorale sud: alta colonna di fumo vicino al Signorino

06/06/2026 13:21:00

Altro incendio a Marsala. Nella tarda mattinata di oggi un nuovo rogo è divampato nella zona del Lido Signorino, lungo il litorale sud della città, generando una vasta colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

Numerosi bagnanti presenti in spiaggia hanno assistito alla scena, osservando l'enorme nube levarsi nel cielo.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Resta da accertare se si tratti di un rogo sviluppatosi accidentalmente o se, invece, sia stato qualcuno ad appiccare il fuoco.

Si tratta del terzo incendio significativo registrato nell'arco di poche ore nel territorio marsalese. Già questa mattina le fiamme avevano interessato l'area alle spalle dell'ospedale "Paolo Borsellino", mentre nella giornata di ieri un altro vasto incendio aveva colpito la zona dello Stagnone, producendo anch'esso un'alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza.

L'ennesimo episodio riaccende l'allarme per gli incendi estivi nel territorio marsalese, in un periodo caratterizzato da temperature elevate e vegetazione particolarmente secca. Le autorità sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella verifica delle cause del rogo.



