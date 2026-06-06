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Cronaca
06/06/2026 16:42:00

La studentessa morta in Portogallo, lunedì i funerali a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-06-2026/1780757110-0-la-studentessa-morta-in-portogallo-lunedi-i-funerali-a-palermo.jpg

Si terranno lunedì 8 giugno, alle ore 16, a Palermo, i funerali di Sofia Barillà, la studentessa ventenne morta in Portogallo mentre partecipava al programma Erasmus. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa.

 

La giovane è deceduta a causa di un’ischemia cardiaca, improvvisa e fatale, che non le ha lasciato scampo durante il periodo di studio all’estero.

Per consentire il rientro della salma in Italia, le spese sono state sostenute dalla Presidenza della Regione Siciliana, su disposizione del governatore Renato Schifani, che ha seguito da vicino la vicenda mantenendo un contatto costante con la famiglia della studentessa.

La comunità palermitana si prepara ora a stringersi attorno ai familiari per l’ultimo saluto alla giovane, rientrata in città dopo la tragedia avvenuta in Portogallo.









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