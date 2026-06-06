Incendio distrugge la stazione Eni di Capaci: distrutte colonnine e un’auto

06/06/2026 09:52:00

Notte di paura a Capaci, dove un incendio ha devastato una stazione di servizio Eni provocando ingenti danni alle strutture e a un veicolo parcheggiato nell’area dell’impianto.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno colpito due colonnine per l’erogazione del GPL, rimaste gravemente danneggiate, e hanno completamente distrutto un’auto che si trovava nella zona dell’autolavaggio. L’incendio si è sviluppato nella notte, rendendo necessario un intervento urgente per evitare conseguenze ancora più gravi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Carini e da San Lorenzo, insieme al nucleo NBCR specializzato nella gestione di materiali e scenari a rischio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Le prime ipotesi investigative indicano la natura dolosa del rogo, che potrebbe inserirsi in una più ampia serie di episodi intimidatori registrati tra le aree di Tommaso Natale e Carini. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno analizzando immagini di videosorveglianza e testimonianze raccolte nella zona.



