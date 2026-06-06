6 Giugno: Putin dice no a Zelens’kyj, Cobolli in finale, parla il fratello di Chiara Poggi

06/06/2026 07:36:00

E' il 6 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Putin, al Forum di San Pietroburgo, ha risposto alla lettera di Zelens’kyj: ha detto che non vede nessuna utilità nell’incontrarlo, smorzando gli entusiasmi

• Al Roland Garros Matteo Arnaldi ha annunciato il ritiro: un virus intestinale gli impedisce di giocare. Flavio Cobolli andrà dunque direttamente in finale contro il tedesco Alexander Zverev

• Lo Corte di Appello ha assolto Makka Sulaev per legittima difesa. La ventenne era stata processata a Torino per avere ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato nel 2024, nel corso dell’ennesima lite in famiglia

• Marco Poggi, fratello di Chiara, si è fatto intervistare a Quarto Grado. Ha detto di credere all’innocenza di Sempio, che sulla sua famiglia è stato gettato troppo fango, che spera che tutto finisca presto

• Quattro medici dovranno affrontare un processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori. Sono accusati di omicidio colposo

• C’è stata una perdita d’aria sulla stazione spaziale internazionale, nel modulo russo Zvezda. Cinque astronauti si sono rifugiati per alcune ore nella navetta Dragon durante i lavori di riparazione

• L’ipo da 75 miliardi di dollari di SpaceX ha registrato una domanda superiore all’offerta di azioni

• L’Eni ha firmato con il governo del Gambia un accordo per l’esplorazione di 1.300 chilometri quadrati al largo della costa del Paese (ad una profondità che varia dai 1.250 ai 3.300 metri)

• Vannacci ha invitato Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega all’assemblea costituente del suo partito, ma quelli hanno preferito dire di no

• Il gup di Roma ha condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato di Fratelli d’Italia Alfredo, accusato di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di alcuni coetanei

• Nelle chat interne del Pd si esulta per l’addio di Pina Picierno: «Meglio tardi che mai!»

• Il leader cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord la prossima settimana, per la sua prima visita in quasi sette anni



• Pierre-Edouard Sterin, fondatore del colosso dei cofanetti regalo Smartbox, non vuole lasciare il suo patrimonio da 1,4 miliardi ai suoi cinque figli perché vuole devolverlo interamentein beneficenza

• L’ex principe Andrea è stato fotografato con un grosso livido viola sulla guancia (il palazzo ha precisato che nessuno lo ha picchiato)

• A Los Angeles l’attore James Handy, 81 anni, è stato ucciso a coltellate dal figlio della sua compagna

• A Palermo le associazioni di giovani che si battono contro l’overtourism hanno diffuso volantini con i volti della cantante Dua Lipa e l’attore Callum Turner, che questo fine settimana si sposano in città, e le scritte «La nostra piazza non è il tuo salotto», «Palermo non è dei dei ricchi»

• A Parma, in occasione del Festival della Serie A, è stato presentato il calendario del prossimo campionato

• Sono morti il giornalista e critico musicale Alfredo D’Agnese (67 anni), l’amministratrice delegata di Saatchi & Saatchi Italia Camilla Pollice (63), la distributrice cinematografica ed ex moglie di Teddy Reno Vania Traxler (90), il giornalista fondatore di Telebella Peppo Sacchi (93)



Titoli

Corriere della sera: Putin dice «no» a Zelensky

la Repubblica: Putin chiude a Zelensky

La Stampa: Kiev, gelo Meloni-Volenterosi

Il Sole 24 Ore: Patto Ue, spazi di spesa per 2 miliardi / Sulle accise sconti light fino al 4 luglio

Il Messaggero: Flavio come Adriano / Un romano / in finale a Parigi

Il Giornale: Zar Putin torna a colpire: / gela Zelensky e attacca l’Ue

Avvenire: Armi fuori controllo

Qn: I no a nucleare e rinnovabili / Così l’Italia resta senza energia

Il Fatto: «Così abbiamo portato prostitute al Gin Tonic»

Libero: Tassatori e manettari

La Verità: Ora la sinistra divorzia dai giudici

Il Mattino: Putin gela Zelensky: no al vertice

il manifesto: Un decreto in tangenziale

il Quotidiano del Sud: Medici di famiglia / Il flop della riforma

Domani: Meglio un francobollo che la Ue / Meloni isolata boicotta il vertice



