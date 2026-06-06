Marsala ancora senza acqua, "altro che ripristino": disagi per famiglie e attività

06/06/2026 20:20:00

Continua a mancare l'acqua in buona parte del centro di Marsala, dopo la rottura della condotta principale. Continuano ad arrivare a Tp24 numerose segnalazioni da parte di cittadini che denunciano la persistente assenza d'acqua in diverse zone della città.

Tra le testimonianze ricevute c'è quella di Carmela, che scrive: «Vorrei segnalare che a tutt'oggi manca l'acqua nelle zone di via Trapani, via Grotta del Toro e nella zona dell'ex carcere, via Punica e San Matteo».

Un'altra segnalazione riguarda invece alcune aree del centro storico. «A seguito della rottura della conduttura, da lunedì a tutt'oggi, malgrado le notizie fornite dal Comune che comunicano il ripristino dell'acqua in alcune zone del centro storico come via Frisella e via Eliodoro Lombardi, l'acqua ancora non arriva», scrive un lettore. «Un bel biglietto da visita per la nostra città, considerato che in queste zone vi sono diversi B&B che ospitano turisti».

I disagi, infatti, non riguardano soltanto le famiglie. A fare i conti con la mancanza d'acqua sono anche le attività economiche del centro storico. Commercianti, bar, ristoranti e strutture ricettive stanno affrontando notevoli difficoltà operative proprio in un periodo in cui la presenza di visitatori e turisti in città aumenta con la stagione estiva.

I cittadini chiedono informazioni più precise sui tempi necessari per il ritorno alla regolare erogazione dell'acqua e interventi rapidi per superare un'emergenza che sta causando pesanti disagi in tutta la città.



