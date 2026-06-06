Marsala: vasto incendio dietro l'ospedale "Paolo Borsellino" e nella zona dello Stagnone

06/06/2026 10:09:00

Iniziano gli "incendi esitivi", sul territorio di Marsala, con diversi roghi segnalati tra ieri, questa notte e la mattinata di oggi in diverse zone della città. Le fiamme stanno interessando in particolare la zona retrostante l’ospedale “Paolo Borsellino” e, ieri l’area dello Stagnone, dove si è sviluppata una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Fiamme vicino all’ospedale: vegetazione e sterpaglie in combustione

Le fiamme sono divampate nella notte nella zona retrostante la struttura ospedaliera marsalese. A bruciare, secondo le prime segnalazioni, sarebbero state sterpaglie e vegetazione secca presenti nelle aree periferiche.

Colonna di fumo allo Stagnone

Un altro incendio ieri ha interessato, come dicevamo, l’area dello Stagnone, una delle zone naturalistiche più delicate del territorio. Qui è stata segnalata un’alta colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della costa e della città.



