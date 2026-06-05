Le liste di Grillo: "Il nostro impegno per Marsala continua"

05/06/2026 16:12:00

Si è svolto ieri sera l’incontro con i candidati e i rappresentanti delle liste e dei movimenti che hanno sostenuto la ricandidatura a Sindaco di Massimo Grillo: un momento di sincero ringraziamento per chi ha contribuito, con passione e spirito di servizio, a una straordinaria esperienza politica e umana.



Nel corso dell’incontro è stato analizzato il risultato elettorale. Pur non avendo raggiunto l’obiettivo della vittoria, le urne consegnano un dato politico di assoluto rilievo: migliaia di cittadini hanno confermato la fiducia nel percorso amministrativo di questi anni, attribuendo alla candidatura Grillo un consenso ampio e significativo, che costituisce oggi un patrimonio politico, civico ed elettorale che anche autorevoli interlocuzioni romane incoraggiano a non disperdere e a mettere al servizio del centrodestra.



Massimo Grillo si è complimentato con la sua coalizione di centrodestra per essere riusciti, insieme e senza grandi partiti alle spalle, ad allestire ben 4 liste. Tra queste, la lista Liberi è risultata seconda per preferenze su 18 liste totali. Notevolissimo anche il risultato dell’UDC, con l’affermazione straordinaria e senza precedenti di Gaspare Di Girolamo, che ha superato le 1800 preferenze, e di Pino Ferrantelli, che anche in questa tornata elettorale si conferma campione di preferenze. Pur consapevoli delle difficoltà legate alla soglia di sbarramento, Vivere la Città e Lilibeo Viva hanno dato un contributo importante, con le ottime affermazioni di Michele Accardi, Ignazio Bilardello, Salvatore Agate, Beatrice Patti, Francesco Marino, Matteo Trapani e Tiziana Laudicina: liste divenute a tutti gli effetti soggetti politici, che meritano di restare riferimenti su cui investire, anche per la significativa presenza di giovani.



La proposta politica di Massimo Grillo ha ottenuto oltre il doppio delle preferenze raccolte dal centrodestra dei simboli nazionali: il 33,35% contro il 15,28%, con uno scarto di 7462 voti (13804 contro 6342). È stato giudicato significativo il fatto che Grillo abbia raccolto oltre 4000 voti in più rispetto alle sue liste, e circa un migliaio espressi solo sul suo nome e cioè senza preferenza ad alcun candidato al consiglio comunale di alcuna coalizione.



Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di dare continuità a questo percorso attraverso la costituzione di un Coordinamento Politico permanente delle liste e dei movimenti coinvolti. Particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio e alla valorizzazione dei numerosi progetti e delle opere pubbliche avviati nel mandato appena concluso, molti dei quali giungeranno a compimento nei prossimi mesi e anni: investimenti strategici che stanno cambiando il volto della città e che meritano di essere accompagnati fino al pieno completamento nell’interesse di Marsala e dei marsalesi. Il Coordinamento sarà una presenza viva sul territorio, capace di promuovere iniziative politiche e culturali, rafforzare il dialogo con le altre forze del centrodestra e contribuire a una proposta unitaria e vincente per i prossimi appuntamenti.



Le elezioni si sono concluse, ma il progetto politico e amministrativo costruito in questi anni prosegue il suo cammino, con la stessa passione, la stessa libertà e lo stesso amore per Marsala.



Ad Andreana Patti è stato rivolto un sincero e sentito augurio di buon lavoro, per una città che continui a crescere e rinnovarsi.



I consiglieri comunali eletti con la coalizione di Massimo Grillo assicureranno un’opposizione rispettosa, improntata al senso della misura e delle istituzioni: un’opposizione che, nel merito e nel metodo, intende garantire discontinuità rispetto al recente passato. Un impegno sobrio fatto di spirito propositivo, capace di affermare le proprie idee senza urlare e fondato sul dialogo tra le diverse sensibilità cittadine, nell’interesse superiore della comunità marsalese.

I rappresentanti delle Liste: Liberi, UDC, Lilibeo Viva, Vivere la Città



